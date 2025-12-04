Cruz Azul empata con Tigres y complica su pase a la final de la Liga MX

El equipo de Cruz Azul empató 1-1 ante Tigres en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025, un duelo que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario y que dejó abierta la serie rumbo al choque definitivo en Nuevo León. Con este empate, los capitalinos extendieron a 24 partidos su invicto en CU desde su mudanza a inicios de año, cifra que refleja seis empates y 18 victorias.

El encuentro tuvo como protagonista inicial al conjunto regiomontano, cuando Ángel Correa abrió el marcador al minuto 61 tras varios rebotes dentro del área, una jugada que dejó sin oportunidad al arquero cementero Andrés Gudiño. Sin embargo, Cruz Azul responderá quince minutos después con gol de Gabriel Fernández desde el punto penal, luego de una mano marcada por el árbitro Rosario López, quien decidió no acudir al VAR pese a las protestas visitantes.

Aunque el marcador terminó parejo, la presión recaerá principalmente sobre Cruz Azul, que necesitará ganar el sábado en el duelo de vuelta en “El Volcán” para asegurar su pase a la final. Tigres, segundo lugar de la fase regular con 36 puntos, avanzará con cualquier empate global gracias a su posición en la tabla.

Durante los primeros minutos, Tigres mostró mayor peligro. Apenas al minuto 2, Correa estrelló un cabezazo en el poste, y segundos después un disparo de Nicolás Ibáñez fue detenido por Gudiño. Ya en el complemento, Juan Brunetta desperdició un mano a mano que pudo cambiar la historia del encuentro, en una acción que generó inquietud en la afición cementera.

Por su parte, Cruz Azul intentó reaccionar mediante jugadas aéreas, con intentos de Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi que se quedaron en aproximaciones sin mayor daño. El equipo no logró replicar la intensidad que mostró días antes ante Chivas, y el ambiente en las tribunas también fue más discreto, con una menor presencia de público y aficionados visitantes.

El duelo también estuvo marcado por episodios extracancha, cuando una Reportera del Canal 28 del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León denunció una agresión que habría ocurrido en un café de Monterrey, luego de ser increpada por un aficionado que cuestionaba la cobertura mediática del enfrentamiento. Brenda González, la periodista involucrada, relatará que el sujeto “la tomó del brazo para impedir que se retirara”, un hecho que generó preocupación entre colegas y autoridades.

La afición cementera, sin embargo, se mantuvo firme en su apoyo portando bandas con la frase “El rey de la región”, en referencia al título de la Concachampions conquistado meses atrás, cuando Cruz Azul eliminó a Tigres en semifinales. No obstante, el historial reciente no favorece al equipo capitalino, que solo ha vencido una vez a los felinos en los últimos siete enfrentamientos entre Liga y Liguilla.

La última ocasión en que Tigres perdió ante Cruz Azul en la Ciudad de México fue en febrero de 2024, un antecedente que muestra lo complicado que ha sido el duelo para ambos. Ahora, la Máquina deberá no solo romper la racha negativa en “El Volcán”, donde no gana desde julio de 2022, sino también superar dos semifinales consecutivas en las que fue eliminada por América.