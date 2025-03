Cruz Azul avanza a cuartos de final con contundente victoria sobre Seattle Sounders

Cruz Azul selló su pase a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 tras vencer con un marcador de 4-1 al Seattle Sounders en el partido de vuelta de los octavos de final.

El encuentro, disputado en el Estadio Olímpico Universitario, vio a un Cruz Azul dominante que superó ampliamente a su rival.

Danny Musovski finds the net for The Seattle Sounders! 🟢🔵#ChampionsCup pic.twitter.com/Vi0YrpgXsB

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 12, 2025