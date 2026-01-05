Cruz Azul define sus extranjeros rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX

El Club Deportivo Cruz Azul ha delineado la presencia de jugadores extranjeros en su plantel de cara al Clausura 2026 de la Liga MX, a la vez que el periodo de fichajes continúa abierto y el equipo trabaja en pretemporada para preparar el arranque de la competencia. Entre los extranjeros confirmados para defender la camiseta celeste figuran defensores, mediocampistas y atacantes que ya compiten o han competido en el futbol mexicano.

Los futbolistas extranjeros inscritos en el plantel de Cruz Azul para el Clausura 2026 incluyen:

Willer Ditta (Colombia), defensa central.

Kevin Mier (Colombia), portero, actualmente en proceso de recuperación de una lesión.

Camilo Cándido (Uruguay), lateral izquierdo.

Gonzalo Piovi (Argentina), defensa.

José Paradela (Argentina), mediocampista.

Lorenzo Faravelli (Argentina), mediocampista.

Carlos Rotondi (Argentina), delantero/extremo.

Ignacio Rivero (Uruguay), mediocampista.

Gabriel Fernández, delantero uruguayo.

Estos jugadores extranjeros representan una mezcla de trayectoria en el futbol mexicano y experiencia internacional, integrando la columna vertebral del equipo celeste para la próxima fase de la Liga MX.

Además de los extranjeros citados, Cruz Azul ha registrado movimientos en su plantilla de cara al Clausura 2026. Entre los refuerzos destaca la llegada del delantero colombiano Miguel Borja, confirmado como alta para reforzar la ofensiva.

En contraste, el club confirmó la baja de Ángel Sepúlveda, mientras que surgen rumores sobre otros posibles ajustes con miras al inicio del torneo.

El director técnico Nicolás Larcamón y su cuerpo técnico han intensificado los entrenamientos para lograr cohesión entre los titulares y los nuevos integrantes, incluidos los jugadores extranjeros, antes del debut en el Clausura.

Implicaciones deportivas

La presencia de estos futbolistas extranjeros en Cruz Azul apunta a consolidar la competitividad del club en la temporada 2026, en medio de un mercado de transferencias activo en la Liga MX. Sectores del equipo buscan equilibrio entre experiencia internacional y talento local para aspirar a puestos altos en la tabla general.

Con el arranque del Clausura 2026 programado en las próximas semanas, la plantilla final de Cruz Azul, incluyendo a sus extranjeros y nuevas incorporaciones, se definirá conforme cierren las inscripciones y se acerque la fecha de inicio del torneo.

