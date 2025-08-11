Cruz Roja atiende casi 500 accidentes viales en Los Cabos durante 2025

Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 11 de Agosto, 2025
Los Cabos

En 2025, Cruz Roja ha atendido casi 500 accidentes en Los Cabos, causados sobre todo por exceso de velocidad e imprudencia al volante, informó Saúl Fonseca, coordinador estatal de la institución.
Daniela Lara
11 agosto, 2025
IMG: Especial

En lo que va de 2025, los paramédicos de la Cruz Roja han atendido casi 500 accidentes de tránsito en Los Cabos, cifra que la institución considera alarmante. Las causas principales son el exceso de velocidad y la imprudencia al volante.

De acuerdo con Saúl Fonseca, coordinador estatal de Cruz Roja en Baja California Sur, en este periodo se han registrado 286 choques, 76 atropellamientos, 74 accidentes en motocicleta y 25 volcaduras. Las zonas con mayor incidencia son la avenida Tamaral, la carretera transpeninsular, el corredor turístico, el área de Yenekamú y la salida a La Paz.

“El exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores a no manejar con todas las precauciones que marca la ley (…) Desafortunadamente han crecido las áreas donde hay accidentes automovilísticos, como la Tamaral, la transpeninsular, el corredor turístico, el área de Yenekamú y la salida a La Paz”, señaló Fonseca.

El coordinador agregó que, además de la velocidad y la falta de precaución, la mala planeación de rutas y el uso de dispositivos móviles mientras se conduce son causas frecuentes de siniestros. También indicó que los sábados y lunes son los días con más incidentes.

Para contrarrestar esta tendencia, el área de Prevención de Accidentes de Cruz Roja Mexicana en BCS ha ofrecido pláticas de concientización en secundarias, preparatorias y centros de trabajo. Con estas acciones, se han capacitado a más de 2,600 personas en seguridad vial y prevención de accidentes.

