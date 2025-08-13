Cruz Roja BCS busca reabrir seis subestaciones en el norte del estado

La Cruz Roja Mexicana en Baja California Sur trabaja en un plan para reabrir las subestaciones ubicadas en los municipios del norte del estado. Considera que es una zona vulnerable debido a la ausencia de la institución.

El coordinador estatal de Cruz Roja, Víctor Saúl Fonseca, informó que actualmente solo hay tres bases operativas. Una está en la ciudad de La Paz y dos en Los Cabos: en San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Explicó que existen seis bases fuera de servicio que buscan reactivar con el apoyo de los ayuntamientos y del sector empresarial de cada municipio.

“Tenemos seis bases que se encuentran fuera de funciones, pero estamos trabajando arduamente en el consejo actual para buscar la reapertura. Estamos en pláticas con los ayuntamientos municipales y también con el sector empresarial de cada municipio para buscar abrir el norte del estado, que es la parte más vulnerable donde no tiene presencia Cruz Roja”, expresó Fonseca.

Las bases inactivas están en Guerrero Negro y Santa Rosalía (municipio de Mulegé), una en Loreto, dos en Comondú (Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución), una en Santiago (municipio de Los Cabos) y otra en Todos Santos.

La mayoría de estas instalaciones ha sufrido actos de vandalismo. Sin embargo, con el apoyo de la ciudadanía ya se realizan trabajos de rehabilitación y pintura para avanzar en su reapertura.

