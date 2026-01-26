Cabo San Lucas concentra mayores afectaciones viales tras lluvias del fin de semana

Las lluvias registradas el pasado fin de semana en Los Cabos, derivadas de la tercera Tormenta Invernal de la temporada, provocaron afectaciones principalmente en vialidades de Cabo San Lucas, donde se concentró el mayor escurrimiento de agua y arrastre de tierra, informó la Dirección de Aseo y Limpia del municipio.

De acuerdo con su titular, Jonathan Zamudio Olachea, fue en la zona de San Lucas donde se registraron los mayores encharcamientos y acumulación de material, mientras que en San José del Cabo las afectaciones fueron menores y se presentaron únicamente en algunas vialidades de alta circulación.

“Bueno, en Cabo San Lucas tuvimos varias vialidades, yo creo que se concentró en lo personal, se concentró más el agua de aquel lado. Aquí en San José del Cabo no tuvimos gran afectación. Poderte decir que algunas calles como la Forjadores, la Chane Chávez, la carretera transpeninsular, pero el día de hoy ya están transitables y ya están para el uso de las personas”, expresó Zamudio Olachea.

Lee más: CROC refuerza limpieza y desazolve tras lluvias en Los Cabos

Además de las acciones operativas, Zamudio Olachea subrayó la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para reducir riesgos durante este tipo de fenómenos, especialmente en el manejo adecuado de los residuos sólidos, ya que la acumulación de agua en los contenedores incrementa su peso y puede generar accidentes durante su recolección.

“Decirles en el tema de la basura, seguir haciendo la invitación que a los botes de basura hacerle los hoyos pertinentes para que en este tipo de fenómenos como pasó este fin de semana nos ayuden con el agua. ¿Por qué? Porque el un bote con los hoyos abajo, créeme que los muchachos al momento de levantar la basura no se van a lastimar, porque muchas veces en la de los contenedores al momento de vaciarlos en los camiones de basura, pues lastiman a los muchachos por el peso”.

Lee más: Escurrimientos y encharcamientos tras lluvias en Los Cabos

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener limpios los frentes de viviendas y negocios, al señalar que estas acciones ayudan a prevenir taponamientos y a disminuir las afectaciones en vialidades durante lluvias intensas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/