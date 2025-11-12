Cabo San Lucas mejora su alumbrado público con modernas lámparas LED

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y peatonal, así como mejorar la calidad de vida de las familias, la Coordinación de Servicios Públicos de Cabo San Lucas continúa con la renovación del alumbrado público en distintas zonas de la delegación.

Durante la presente semana, las cuadrillas de Alumbrado Público realizaron la instalación y rehabilitación de lámparas en vialidades principales como la calle Hidalgo y la avenida Paseo de la Marina, en la zona Centro. En esta última se sustituyeron cuatro luminarias tipo LED, mientras que en la colonia Jardines del Sol, sobre la calle Cerro Prieto, se colocó una lámpara nueva.

De igual forma, en la calle Hidalgo se dio continuidad al cambio de faroles como parte del programa de modernización del alumbrado público en el área urbana. Frente a la Delegación de Cabo San Lucas se efectuó la soldadura de un brazo metálico y la instalación de tres lámparas LED de 108 watts, reemplazando las anteriores de 100 watts.

En la avenida San Antonio y el bulevar del Hospital General también se sustituyeron ocho luminarias LED, optimizando la eficiencia energética y mejorando la visibilidad en uno de los accesos más transitados.

La Coordinación de Servicios Públicos destacó que estas acciones se realizan por instrucción del alcalde Christian Agúndez Gómez, con el compromiso de mantener una delegación bien iluminada, promoviendo la seguridad, la tranquilidad y la confianza de las y los ciudadanos.