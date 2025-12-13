Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 13 de Diciembre, 2025
Cabo San Lucas recuerda su historia en el 49° aniversario como delegación municipal
Los Cabos

Cabo San Lucas recuerda su historia en el 49° aniversario como delegación municipal

Autoridades municipales conmemoraron el 49° aniversario de la conversión de Cabo San Lucas a delegación municipal con una ceremonia cívica y actividades culturales.
Daniela Lara
13 diciembre, 2025
Conmemoran en Cabo San Lucas el 49° aniversario de su conversión a delegación municipal

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Cabo San Lucas conmemoró el 49° aniversario de su conversión a delegación municipal con una ceremonia cívica encabezada por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, en coordinación con la Delegación de Cabo San Lucas y la Coordinación de Educación.

El acto recordó el momento histórico en el que Cabo San Lucas pasó de subdelegación a delegación municipal , un hecho que marcó el desarrollo político, social y económico del sur de Baja California Sur.

La ceremonia fue encabezada por la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe. Como orador oficial participó Héctor Guerrero Santiesteban , coordinador de la Casa de la Cultura “Profa. Nieves Trasviña de Ceseña”.

Durante su mensaje, Guerrero Santiesteban destacó que el 49° aniversario de la conversión a delegación municipal representa el inicio de una etapa de crecimiento, organización e identidad comunitaria. Señaló que esta fecha invita a reflexionar sobre los orígenes de Cabo San Lucas ya reconocer la herencia cultural que permanece viva en sus tradiciones y en la vida cotidiana.

Subrayó que, más allá de su reconocimiento como destino turístico internacional, Cabo San Lucas es una comunidad forjada por pescadores, artesanos, músicos y familias trabajadoras que han preservado con orgullo su identidad.

Asimismo, resaltó que la cultura local se manifiesta en las festividades, los bailes regionales y las tradiciones transmitidas de generación en generación, especialmente a niñas, niños y jóvenes. En este contexto, llamó a valorar la historia y las costumbres ante el crecimiento acelerado y la diversidad cultural del municipio.

El acto cívico conmemorativo contó con la participación de la escolta oficial y la banda de guerra del CBTIS No. 256. Posteriormente, en la plaza pública “León Cota Collins”, se realizó el Concurso de Escoltas de Bandera y Bandas de Guerra 2025, en coordinación con FEMEXBAM, fortaleciendo el sentido cívico y la identidad comunitaria.

Al evento asistieron autoridades municipales, representantes de asociaciones civiles y mandos de seguridad, quienes se sumaron a la conmemoración del 49° aniversario de Cabo San Lucas como delegación municipal.

