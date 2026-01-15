Cabo San Lucas conmemora el 51 aniversario de la Constitución de BCS

En el marco del 51 aniversario de la Constitución Política de Baja California Sur, la Coordinación de Educación realizó una ceremonia cívica en la Escuela Secundaria General Constituyentes de Baja California Sur, ubicada en la Delegación de Cabo San Lucas.

Al acto asistieron autoridades delegacionales y educativas, así como personal docente y alumnado, quienes participaron en esta conmemoración que resalta la importancia histórica del marco legal del estado.

Durante su intervención, la directora municipal de Educación, Juana Ortiz Cruz, subrayó que la Constitución Política de Baja California Sur marcó un parteaguas al concretarse la transición de Territorio a Estado. Señaló que este proceso impulsó el desarrollo económico, político y social de la entidad, además de fortalecer la identidad sudcaliforniana.

Ortiz Cruz reconoció el trabajo de las y los diputados constituyentes, quienes sentaron las bases legales que hoy rigen la vida pública del estado, en beneficio de la ciudadanía.

El discurso oficial estuvo a cargo de la coordinadora de SIPINNA en Cabo San Lucas, Suset Guadalupe Osuna Tirado, quien recordó que la Constitución Política de Baja California Sur es el documento fundamental que da forma al Estado y orienta la convivencia social.

Explicó que el documento fue elaborado entre diciembre de 1974 y enero de 1975, y promulgado el 15 de enero de 1975, dando inicio a la vida constitucional y democrática de la entidad.

Osuna Tirado enfatizó que la Constitución Política de Baja California Sur no solo establece derechos y obligaciones, sino que debe ser conocida, respetada y aplicada en la vida cotidiana. Destacó la importancia de que niñas, niños y adolescentes la comprendan como una herramienta para ejercer sus derechos y participar activamente en su comunidad.

Para cerrar la ceremonia, la directora del plantel, Adriana Navarro González, expresó el orgullo que representa para la comunidad escolar portar el nombre de Constituyentes de Baja California Sur, especialmente en una fecha tan significativa. Afirmó que la escuela promueve valores como equidad, inclusión y formación cívica, principios que dieron origen a la Constitución estatal.

