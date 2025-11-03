Cabo San Lucas celebró el Día de Muertos con colorido desfile y festival

Con una gran participación ciudadana, el XV Ayuntamiento de Los Cabos celebró el Día de Muertos en el centro de Cabo San Lucas, a través de la Delegación Municipal, encabezada por Karina de la O Uribe.

El evento incluyó el tradicional Desfile Vial, organizado por Canirac, y el Festival Mar de Ofrendas, actividades enmarcadas en el programa “Viva La Plaza”, impulsado por la Asociación de Empresarios de Los Cabos.

Cientos de familias, agrupaciones, instituciones y empresas participaron en un colorido desfile de carros alegóricos y procesiones por los bulevares Constituyentes y Lázaro Cárdenas, que llenaron de música, color y tradición el centro de la ciudad.

En la plaza pública Amelia Wilkes Ceseña, se realizó además una jornada cultural con presentaciones artísticas, muestras gastronómicas y altares conmemorativos, donde participaron estudiantes de gastronomía de la Universidad del Golfo de California.

La delegada Karina de la O Uribe resaltó la importancia de fortalecer la identidad cultural y promover la convivencia familiar a través de estas celebraciones del Día de Muertos. Destacó también la colaboración entre el Ayuntamiento, el sector empresarial y la sociedad civil para preservar las tradiciones que unen a la comunidad cabeña.

Con actividades como el Festival Mar de Ofrendas, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la promoción cultural, la participación ciudadana y la recuperación de los espacios públicos como punto de encuentro para la expresión artística y familiar.