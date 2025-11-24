Cabo San Lucas reafirma su compromiso en la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Delegación de Cabo San Lucas llevó a cabo este lunes el acto cívico por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos. El evento tuvo como objetivo reforzar el mensaje de prevención y sensibilización en torno a la Violencia contra la Mujer, uno de los ejes prioritarios de trabajo en la comunidad.

Durante su intervención, Adriana Ortega Esquivel, coordinadora del Instituto de las Mujeres en Cabo San Lucas, subrayó que esta fecha representa un llamado urgente para erradicar la Violencia contra la Mujer y proteger a mujeres y niñas de cualquier forma de agresión. Además, resaltó el significado del Moño Naranja como símbolo de esperanza y acción colectiva. La funcionaria invitó a la ciudadanía a participar en la colocación del moño este miércoles 26 de noviembre a las 17:00 horas en la sede delegacional.

En el mismo acto cívico se realizó la premiación de las tablas rítmicas ganadoras del desfile del 20 de Noviembre, reconociendo el talento de estudiantes de nivel básico, secundaria y preparatoria. Las escuelas recibieron premios económicos de 10 mil, 8 mil y 6 mil pesos para primero, segundo y tercer lugar respectivamente.

En Primarias, los reconocimientos fueron para Ramón Green Álvarez (primer lugar), Ildefonso Green (segundo) y Efraín Ceseña Ceseña (tercero). En Secundarias, los premios correspondieron a Técnica No. 19, Técnica No. 16 y Moisés Sáenz Garza. Para el nivel Medio Superior, Cobach 04 obtuvo el primer sitio, seguido de CBTIS 256 y CETMAR 31.

El coordinador del INDEM en Cabo San Lucas, David Rodríguez Salas, felicitó a las instituciones participantes y destacó el acompañamiento de madres y padres de familia, elemento fundamental —dijo— para fortalecer la formación de niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, se agradeció el respaldo del alcalde Christian Agúndez Gómez, de la delegada municipal Karina de la O Uribe y del director general del INDEM, Elton Olachea Arce, reafirmando el compromiso de impulsar espacios deportivos, educativos y comunitarios en favor del desarrollo juvenil en Los Cabos.