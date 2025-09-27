Cabo San Lucas alista sus Fiestas Tradicionales 2025

Con el objetivo de organizar las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025, se llevó a cabo la primera sesión del Comité Organizador, encabezada por la delegada municipal Karina de la O Uribe y el director general de Desarrollo Social Carlos Castro Ceseña, con la participación de diversas dependencias del XV Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Christian Agúndez Gómez.

Durante la reunión se acordó que las festividades se realizarán en el predio ubicado junto a Walmart Plaza San Lucas, con un programa artístico, cultural y deportivo orientado a fortalecer las tradiciones locales y la identidad comunitaria.

Entre las actividades destacan:

Elección de la reina de las Fiestas 2025 , dirigida a jóvenes de 18 a 25 años.

Primera elección de la reina LGBTQ+ , abierta a participantes de 18 a 28 años.

Torneo de pesca “Copa Presidente” , en su cuarta edición, los días 11 y 12 de octubre.

Cabalgata tradicional, así como actividades religiosas, culturales y deportivas.

La delegada Karina de la O resaltó la coordinación con el presidente municipal y las distintas dependencias, y señaló que conforme avance la organización se dará a conocer el programa oficial completo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en las celebraciones y sumarse a las distintas actividades que enmarcarán las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025.