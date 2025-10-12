Cabo San Lucas sufre inundaciones y cierres viales tras paso de Raymond

Durante la noche del sábado 11 y la madrugada del domingo 12 de octubre, las fuertes lluvias generadas por los remanentes del ciclón tropical Raymond provocaron inundaciones en Cabo San Lucas, así como cierres de vialidades y afectaciones a la movilidad en varias zonas del municipio.

Aunque el fenómeno ya se ha degradado a ciclón post-tropical, sus remanentes siguen generando lluvias intensas, ráfagas de viento y oleaje elevado en el sur de Baja California Sur, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las colonias más afectadas incluyen:

Centro de Cabo San Lucas

Lagunitas

Lomas del Sol

El Tezal

Nicolás Tamaral

En estas zonas se reportaron encharcamientos severos, arroyos desbordados y cortes de vialidades, lo que dejó a varios vecinos incomunicados temporalmente. La avenida Nicolás Tamaral y el vado de Lagunitas se encuentran intransitables debido al aumento del nivel del agua.

Acciones de emergencia

Durante la noche del sábado, el Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas implementó operativos de apoyo para auxiliar a personas varadas y monitorear zonas de riesgo. Ambulancias, vehículos de rescate y maquinaria especializada se desplegaron para atender emergencias derivadas de las lluvias.

El Consejo Estatal de Protección Civil informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), se activó el Plan DN-III para comenzar con la rehabilitación de calles y vialidades, apoyados también por dependencias municipales como Servicios Públicos.

Playas de Los Cabos cerradas

Como medida preventiva, las playas del municipio permanecen cerradas al nado. No obstante, el puerto de Cabo San Lucas ya fue reabierto a la navegación para todo tipo de embarcaciones, según informaron autoridades portuarias.

Temporada de ciclones sigue activa

El Gobierno de Baja California Sur exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que la temporada de ciclones 2025 continúa activa. En los próximos días podrían registrarse nuevos fenómenos hidrometeorológicos que generen más lluvias y afectaciones en la península.