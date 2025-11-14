Cabo San Lucas lidera la ocupación hotelera durante el puente vacacional
El destino turístico de Los Cabos inicia el puente vacacional con un notable incremento en la ocupación hotelera, reflejo del repunte en la llegada de turistas nacionales e internacionales. Según la Asociación de Hoteles de Los Cabos, el flujo de visitantes comenzó a aumentar hace un par de semanas con el inicio de la temporada alta, y este fin de semana largo confirma la tendencia.
Lilzi Orcí Fregoso, representante del sector hotelero, detalló que el municipio registra actualmente un 75% de ocupación hotelera general, cifra que se ha consolidado con las primeras llegadas de turistas desde el jueves.
“El destino hace un par de semanas empezó a tener más flujo turístico, entonces esto ya se puede palpar en la ocupación. Estamos esperando para este fin de semana, y que se han comenzado a notar las llegadas desde el día de hoy; registramos un 75% de ocupación. Sin embargo hemos notado que Cabo San Lucas se encuentra al 79%”, explicó.
Dentro del municipio, Cabo San Lucas lidera la ocupación hotelera con un 79%, gracias a que concentra la mayor parte de los cuartos disponibles, así como su amplia oferta de hospedaje, vida nocturna y actividades recreativas para visitantes. La presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles destacó que el seguimiento por zonas —Cabo San Lucas, San José del Cabo y el Corredor Turístico— permite medir con precisión el comportamiento del turismo en el destino.
