CSL mantiene recolección de basura pese al cierre de caminos hacia el relleno sanitario

Tras el cierre de varios pozos en la comunidad de Migriño, en Cabo San Lucas, por presuntas irregularidades, se generó una protesta por parte del ejido local, que bloqueó los accesos al relleno sanitario de La Candelaria. Esta acción complicó el tránsito hacia el sitio de disposición final de residuos, afectando indirectamente a escuelas y familias de la zona por la falta de agua.

A pesar del bloqueo, el director de Servicios Públicos de Los Cabos, Manuel Ernesto Montaño Castro, confirmó que el servicio de recolección de basura se mantiene sin interrupciones, gracias a la habilitación de una ruta alterna por La Candelaria y Los Pozos.

“El relleno sanitario se encuentra operando de manera regular. Tenemos un acceso alterno, ya no usamos la ruta habitual por el ejido de Migriño debido a las circunstancias ahí presentadas. No podemos detener nuestro trabajo por un tema ajeno”, señaló. LEER MÁS: Los Cabos renueva fideicomiso ambiental para fortalecer inversión en infraestructura

Aumenta el esfuerzo operativo, pero sin impacto en el servicio

Aunque la nueva ruta implica mayor tiempo y esfuerzo para las cuadrillas, Montaño Castro aseguró que la recolección de residuos sólidos sigue activa en todo el municipio.

“Lo único afectado es el tiempo de traslado y el trabajo del personal operativo, pero el servicio se sigue prestando con normalidad”, agregó.

Incendios en el relleno sanitario serán atendidos por autoridades competentes

Respecto a los incendios recientes en el relleno sanitario de La Candelaria, el funcionario indicó que el seguimiento de estos hechos corresponde a las autoridades competentes. Por su parte, Servicios Públicos continuará con la vigilancia operativa para garantizar el funcionamiento seguro del sitio.

