Cabo San Lucas coordina operativo integral para eventos sociales y culturales

Las autoridades de Cabo San Lucas anunciaron un operativo integral para garantizar que los próximos eventos sociales y culturales se desarrollen de manera segura, ordenada y accesible para las familias. La Coordinación de Gobierno Delegacional, encabezada por Jesús Pedraza Lara, informó que este operativo integral se organiza en conjunto con distintas áreas del XV Ayuntamiento de Los Cabos.

Durante la reunión operativa participaron dependencias como el Pabellón Cultural de la República, Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Ingresos, Inspección Fiscal y Ecología y Medio Ambiente. El objetivo fue definir rutas de trabajo y precisar los protocolos necesarios para cada actividad, así como fortalecer la coordinación con promotores y organizadores dentro del operativo integral.

Entre los eventos próximos destacan:

Platanito Show , el 22 de noviembre a las 20:00 horas en el Pabellón Cultural.

Espectáculo infantil de Lara Campos , el 21 de noviembre en la explanada de Madcons.

Concierto de María José, programado para el 14 de diciembre en el Pabellón Cultural.

Jesús Pedraza Lara señaló que estas acciones siguen las instrucciones del presidente municipal Christian Agúndez Gómez y de la delegada Karina de la O Uribe, quienes solicitaron asegurar que cada evento cumpla con los lineamientos técnicos, operativos y de seguridad, priorizando la integridad de la ciudadanía.

Las autoridades de Cabo San Lucas también invitaron a la población a continuar participando en las actividades sociales, deportivas y culturales de noviembre y diciembre. Además, recordaron que las personas interesadas en organizar eventos públicos o privados pueden acudir a la Dirección Municipal de Gobierno o a la Coordinación de Gobierno Delegacional para recibir orientación sobre requisitos, permisos y protocolos.

Finalmente, Hugo de Jesús Castro Amador, coordinador operativo de Protección Civil, informó que se contará con ambulancia y personal paramédico en cada uno de los espectáculos, destacando que la prioridad es brindar condiciones óptimas para el disfrute de las familias.