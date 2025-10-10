CSL cierra puerto a embarcaciones menores por tormenta tropical Raymond

La Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas informó el cierre temporal de la navegación para embarcaciones menores a 500 UAB, a partir de las 21:00 horas del 10 de octubre de 2025. Esta medida responde al desplazamiento de la tormenta tropical Raymond, que se dirige hacia las costas de Baja California Sur.

Desde la madrugada del sábado 11 de octubre, se registran vientos del este de 25 nudos, con rachas de 30 a 35 nudos, olas de 9 a 10 pies y lluvias intensas. Se espera que estas condiciones se intensifiquen a medida que el fenómeno se acerque.

Ante esta situación, la Secretaría de Marina (Semar) activó desde las 2:00 de la tarde el Plan Operativo de Seguimiento, Preparación y Respuesta de Ciclones Tropicales.

Las autoridades portuarias recomienda a los propietarios de embarcaciones asegurar sus unidades firmemente en los muelles. Asimismo, hoteles y establecimientos a pie de costa deben retirar mobiliario y equipo de playa, además de informar a su personal y huéspedes sobre las medidas de seguridad correspondientes.

Además, se solicita a los prestadores de servicios náuticos retirar los embrollados de playa en las próximas horas. Las playas deberán estar señalizadas con bandera negra para advertir a los visitantes sobre el riesgo. Los yates fondeados en la bahía deben buscar refugio temporal de manera inmediata para garantizar la seguridad.

Las autoridades dieron a conocer que mantendrán la vigilancia permanente y emitirán actualizaciones conforme evolucione la tormenta tropical Raymond.