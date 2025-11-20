Cabo San Lucas celebra el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con desfile multicolor

Con la participación de 29 contingentes integrados por escuelas de distintos niveles, cuerpos de emergencia y agrupaciones civiles, Cabo San Lucas celebró este 20 de noviembre el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile lleno de color, música y demostraciones artísticas que reunió a cientos de familias y autoridades municipales en la zona Centro.

El evento inició a las 08:00 horas, partiendo desde la calle Morelos hacia el bulevar Lázaro Cárdenas, donde la ciudadanía se colocó desde temprana hora para presenciar el recorrido. A lo largo de la avenida Morelos se instalaron estaciones para la exhibición de tablas rítmicas, permitiendo observar de cerca las coreografías y rutinas preparadas por estudiantes y academias deportivas.

Durante el desfile se presentaron bandas de guerra, bailables con música mexicana acompañados de accesorios tradicionales, pirámides humanas, exhibiciones gimnásticas y demostraciones de habilidades deportivas y formativas. También participaron instituciones de asistencia pública, mostrando parte de su aporte comunitario.

Resultados del concurso de tablas rítmicas

En la contienda escolar realizada como parte del desfile, los ganadores fueron:

Nivel Primaria

1er lugar: Ramón Green Álvarez (TM)

2do lugar: Ildefonso Green Ceseña (TM)

3er lugar: Efraín Ceseña Ceseña (TM)

Nivel Secundaria

1er lugar: Técnica No. 19

2do lugar: Técnica No. 16

3er lugar: Moisés Sáenz Garza

Nivel Preparatoria y Universidad

1er lugar: COBACH Plantel 04

2do lugar: CBTIS 256

3er lugar: CETMAR No. 31

Con la participación de escuelas desde primaria hasta universidad, así como cuerpos de auxilio e instituciones civiles, el desfile se consolidó como una de las celebraciones cívicas más representativas de Cabo San Lucas.