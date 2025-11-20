Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 20 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Cabo San Lucas celebra el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con desfile multicolor

Cabo San Lucas celebró el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile que inició en la calle Morelos y reunió a 29 contingentes de escuelas, cuerpos de emergencia e instituciones civiles.
Daniela Lara
20 noviembre, 2025
0
19
Desfile del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana reúne 29 contingentes en Cabo San Lucas

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con la participación de 29 contingentes integrados por escuelas de distintos niveles, cuerpos de emergencia y agrupaciones civiles, Cabo San Lucas celebró este 20 de noviembre el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana con un desfile lleno de color, música y demostraciones artísticas que reunió a cientos de familias y autoridades municipales en la zona Centro.

El evento inició a las 08:00 horas, partiendo desde la calle Morelos hacia el bulevar Lázaro Cárdenas, donde la ciudadanía se colocó desde temprana hora para presenciar el recorrido. A lo largo de la avenida Morelos se instalaron estaciones para la exhibición de tablas rítmicas, permitiendo observar de cerca las coreografías y rutinas preparadas por estudiantes y academias deportivas.

Durante el desfile se presentaron bandas de guerra, bailables con música mexicana acompañados de accesorios tradicionales, pirámides humanas, exhibiciones gimnásticas y demostraciones de habilidades deportivas y formativas. También participaron instituciones de asistencia pública, mostrando parte de su aporte comunitario.

Resultados del concurso de tablas rítmicas

En la contienda escolar realizada como parte del desfile, los ganadores fueron:

Nivel Primaria

  • 1er lugar: Ramón Green Álvarez (TM)

  • 2do lugar: Ildefonso Green Ceseña (TM)

  • 3er lugar: Efraín Ceseña Ceseña (TM)

Nivel Secundaria

  • 1er lugar: Técnica No. 19

  • 2do lugar: Técnica No. 16

  • 3er lugar: Moisés Sáenz Garza

Nivel Preparatoria y Universidad

  • 1er lugar: COBACH Plantel 04

  • 2do lugar: CBTIS 256

  • 3er lugar: CETMAR No. 31

Con la participación de escuelas desde primaria hasta universidad, así como cuerpos de auxilio e instituciones civiles, el desfile se consolidó como una de las celebraciones cívicas más representativas de Cabo San Lucas.

