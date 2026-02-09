Cabo San Lucas tendrá campus de la Universidad Rosario Castellanos

El Ayuntamiento de Los Cabos informó que a partir del mes de marzo comenzará la construcción de un nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos en Cabo San Lucas, proyecto que busca fortalecer la educación superior en Baja California Sur.

La obra será posible gracias a la donación de un terreno por parte del gobierno municipal, misma que fue aprobada por el Cabildo de Los Cabos, con el objetivo de ampliar el acceso a universidades públicas de calidad en la región.

Al respecto, Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, destacó que la colaboración entre autoridades municipales y estatales permitió concretar este proyecto educativo, al subrayar que la Universidad Rosario Castellanos cuenta con prestigio académico a nivel nacional.

Asimismo, informó que para el arranque de la construcción se contempla una inversión inicial de 100 millones de pesos, destinada al desarrollo de la infraestructura del nuevo plantel universitario en Cabo San Lucas.

“En este caso, el alcalde gestionó personalmente la donación del predio, misma que fue autorizada por el Cabildo. La buena noticia es que en marzo inicia la construcción, con una inversión inicial de 100 millones de pesos”, señaló.

LEE MÁS: Padres de familia advierten más casos de peleas estudiantiles en Los Cabos

Oferta académica con enfoque tecnológico

Entre la oferta académica del nuevo campus destaca la carrera de Inteligencia Artificial, considerada una disciplina estratégica para el desarrollo tecnológico y económico de México, que responde a la creciente demanda de profesionales especializados en innovación, ciencia de datos y tecnología digital.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO