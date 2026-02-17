¿Cuál ciudad es mejor para vivir en Baja California Sur, uno de los estados más seguros de México?

Los municipios de La Paz y Los Cabos se encuentran en una competencia cerrada por ser el mejor destino para residir en Baja California Sur. Mientras la capital del estado, La Paz, se consolida como un centro de estabilidad gubernamental y educativa, el municipio de Los Cabos continúa siendo el motor económico impulsado por el turismo de lujo en Cabo San Lucas, mientras que en San José del Cabo se concentra principalmente la fuerza administrativa y política. Sin embargo, ambos municipios enfrentan retos críticos en servicios públicos y una creciente percepción de inseguridad que ha marcado el inicio del año 2026.

De acuerdo con datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI al cierre de 2025, la percepción de inseguridad en La Paz escaló drásticamente al 46.4%, un aumento significativo comparado con el 27.9% registrado el año anterior. Por su parte, Los Cabos registró un 39.0% en este indicador, mostrando una percepción ligeramente más favorable que la capital, aunque también sufrió un repunte respecto al 25.1% previo. Estos números reflejan una preocupación social latente a pesar de que el estado se mantiene como uno de los más seguros en el contexto nacional.

En cuanto a la vida diaria, el suministro de agua potable y la recolección de basura han sido el ‘talón de Aquiles’ para ambas ciudades en este arranque de 2026. Ciudadanos de colonias como El Esterito y Camino Real en La Paz han denunciado fallas en el tandeo y fugas de drenaje. En contraste, el XV Ayuntamiento de Los Cabos ha reportado una cobertura del 97% en recolección de residuos sólidos, buscando mitigar el impacto de la masificación turística que genera un alto costo de vida en la región.

Infraestructura y Oportunidades: Educación vs. Turismo

Para quienes buscan estabilidad a largo plazo, La Paz ofrece una ventaja competitiva gracias a su infraestructura en educación y servicios de salud, albergando a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y una mayor oferta de instituciones públicas. Esta “paz” educativa se traduce en un entorno más apto para familias, aunque el mercado laboral es menos dinámico que el del sur.

En el otro extremo, Los Cabos es la tierra de las oportunidades laborales inmediatas. La industria hotelera y de servicios genera la mayoría de los empleos en el estado, atrayendo a miles de trabajadores anualmente, aunque esta oferta suele ser estacional y sujeta a las fluctuaciones del mercado internacional. No obstante, el crecimiento poblacional ha superado en ocasiones la capacidad de respuesta en servicios básicos como el alumbrado público y la pavimentación en zonas periféricas.

¿Cuál es la mejor ciudad para vivir en BCS? Con los anteriores y los siguientes datos, seguramente tú lo decidirás mejor de acuerdoa a tus planes y necesidades por cubrir.

Categoría La Paz Los Cabos Observación general Seguridad – Percepción de inseguridad (ENSU INEGI, dic. 2025) 46.4% considera inseguro vivir allí (aumento desde 27.9% en dic. 2024). 39.0% considera inseguro (aumento desde 25.1% en dic. 2024). Ambos subieron en 2025, pero siguen muy por debajo del promedio nacional (~63.8%). Los Cabos tiene percepción ligeramente mejor. Seguridad – Incidencia delictiva (SSPC y reportes 2025) Alta concentración de robos; aumento en homicidios y delitos de alto impacto. Lidera en robos y delitos; más homicidios ligados a crimen organizado y turismo. BCS repuntó en 2025, pero es de las entidades más seguras relativas. Empleo Oportunidades estables (gobierno, servicios, pesca); menos dinámica. Más oportunidades por turismo (hoteles, servicios); genera mayoría del empleo estatal, aunque estacional. Los Cabos ofrece más puestos, La Paz más estabilidad. Educación Mejor cobertura: UABCS y más instituciones públicas. Menos universidades públicas; más privadas y enfocadas en turismo. La Paz destaca por infraestructura educativa. Turismo e impacto económico Turismo creciente pero tranquilo (ecoturismo, playas como Balandra); menor derrama. Principal motor turístico (millones de visitantes, cruceros); aporta gran PIB estatal. Los Cabos más próspero, pero con mayor costo de vida y masificación. Servicios públicos (alumbrado, pavimentación, recolección de basura, agua potable) – Agua potable: quejas frecuentes por cortes, baja presión y escasez en colonias (especialmente vs. nuevos desarrollos). – Recolección de basura: eficiente en general (miles de toneladas recolectadas), pero rezagos post-vacaciones. – Pavimentación y alumbrado: mejor cobertura en zonas centrales; quejas en periferias por baches y luminarias. – General: percepción de servicios más estables y equitativos. – Agua potable: problemas por alta demanda turística y estrés hídrico, pero inversión en infraestructura. – Recolección de basura: muy activa (más de 1 millón de toneladas 2024-2025; refuerzos constantes en zonas turísticas y norte). – Pavimentación y alumbrado: mayor inversión (obras millonarias en calles y luminarias), pero quejas por deterioro rápido en zonas de alto tráfico. – General: más eficiente en zonas turísticas, pero rezagos en periferias y tras temporadas altas. Ambos tienen deficiencias (agua es limitante en BCS), pero Los Cabos invierte más por turismo; La Paz ofrece servicio más consistente y menos saturado. Quejas comunes en ambos por agua y basura post-2025. Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México.