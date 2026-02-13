¿Cuál es la carretera más bonita de México y dónde está ubicada?

Imagina conducir con el azul infinito del Océano Pacífico como tu único compañero de viaje mientras recorres la Carretera Federal 1D, la vía que conecta a Tijuana con Ensenada. Conocida mundialmente como la Carretera Escénica, esta ruta no es solo un trayecto, es una experiencia sensorial donde los acantilados de Baja California y la brisa marina transforman un simple traslado en un recorrido de ensueño.

Nombrada frecuentemente como la autopista más bella de México, esta joya de la ingeniería es la puerta de entrada perfecta para quienes buscan explorar la gastronomía y los paisajes indomables del noroeste mexicano, ofreciendo postales inolvidables en cada kilómetro.

La Carretera Escénica o Carretera Federal 1D es la vía principal que conecta a las dos ciudades más importantes del norte del estado de Baja California: Tijuana y Ensenada. Esta autopista de cuota es la opción preferida por los viajeros que buscan rapidez, seguridad y, sobre todo, una experiencia visual inigualable al circular junto al Océano Pacífico. A diferencia de la Carretera Federal 1 (la libre), la Carretera Federal 1D ofrece un trayecto más directo y moderno para el turismo y el comercio en Baja California.

Esta infraestructura es operada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y es fundamental para el desarrollo económico de la región. El recorrido de aproximadamente 98 kilómetros permite a los usuarios trasladarse entre Tijuana, Rosarito y Ensenada de manera eficiente. Durante el trayecto, los conductores cruzan puntos clave como la zona de El Mirador, donde se aprecia la magnitud de la costa bajacaliforniana, consolidándose como una de las obras de ingeniería más relevantes del noroeste de México.

La importancia de saber cómo se llama la carretera que va de Tijuana a Ensenada radica en que la Carretera Federal 1D es la que permite el acceso a la famosa ruta del vino en el Valle de Guadalupe. Es una vía de cuatro carriles que ha sido objeto de constantes mantenimientos para garantizar la seguridad de los miles de vehículos que transitan diariamente, especialmente tras los retos geológicos enfrentados en zonas como Salsipuedes.

¿Por qué la Carretera Escénica es la más bonita de México?

La Carretera Escénica ha sido catalogada por diversos medios especializados y viajeros internacionales como la ruta más espectacular de México. La razón principal es su trazo que bordea los acantilados, ofreciendo una vista ininterrumpida del Océano Pacífico durante casi todo el viaje. Este trayecto combina la intensidad del azul marino con la geografía árida y montañosa de Baja California, creando un contraste visual que atrae a fotógrafos y cineastas de todo el mundo.

Además de su belleza natural, la Carretera Escénica Tijuana-Ensenada destaca por la infraestructura que facilita el turismo. Al ser una autopista diseñada para el disfrute del paisaje, cuenta con paraderos estratégicos que permiten admirar el avistamiento de ballenas en temporada o simplemente disfrutar del atardecer. Es considerada “la más bonita de México” porque logra transformar un simple traslado por carretera en una experiencia turística de primer nivel que resalta la riqueza de la Península de Baja California.

