Apple lanza el iPhone 16e, su modelo más “barato”: ¿Cuál es el precio en México?

Apple presentó el iPhone 16e, un nuevo modelo que integra tecnologías avanzadas como Apple Intelligence y comunicación de emergencia por satélite, con un precio inicial de 599 dólares.

En México, su costo parte de los 14,999 pesos para la versión de 128 GB.

Equipado con el chip A18, el iPhone 16e ofrece alto rendimiento y eficiencia, procesando modelos de aprendizaje automático hasta seis veces más rápido que el A13 Bionic del iPhone 11.

Además, su módem C1, diseñado por Apple, promete mayor eficiencia energética y mejor conectividad.

El dispositivo cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con tecnología OLED y diseño de borde a borde.

Su resistencia está certificada con IP68, lo que lo protege contra agua y polvo.

Además, incorpora Ceramic Shield en la parte delantera, más resistente que cualquier otro vidrio en un smartphone, según Apple.

Meet iPhone 16e, the newest member of the iPhone 16 family! #AppleLaunch pic.twitter.com/q9BHWxdYtN

— Tim Cook (@tim_cook) February 19, 2025