¿Cuándo dará AMLO el bastón de mando a Claudia Sheinbaum?

Después de varias semanas de campaña, la tarde de ayer miércoles se dio a conocer que Claudia Sheinbaum será la coordinadora nacional de la defensa de la transformación, por lo que este jueves le será entregado el bastón de mando.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció hace tiempo que entregaría el bastón de mando en cuanto se conocieran los resultados, y antes de que iniciara su gira por Chile y Colombia.

Por eso hoy, durante la mañanera, fue cuestionado sobre la hora en la que se realizaría este evento, pero el mandatario se mostró ambiguo y no dio demasiados detalles.

Sin embargo, dijo que la ceremonia podría hacerse hoy, pero ya por la tarde noche, debido a que tenía mucho trabajo, y estaba preparando sus discursos para su visita a las naciones sudamericanas.

“Hoy yo termino como dirigente del movimiento de transformación al entregar el bastón, y ya no intervengo en ninguna decisión que tenga que ver con el movimiento de transformación”

Reiteró que la entrega de este símbolo solo hace referencia a que dejará en manos de la ahora coordinadora la dirección del movimiento de transformación, es decir, Morena, y no la investidura presidencial.

Y al hablar sobre el lugar, mencionó que tenía que ser fuera de Palacio Nacional, y nombró algunos sitios como el Zócalo de la Ciudad de México, el Monumento a la Revolución, o el Hemiciclo a Benito Juárez.

“Ustedes (reporteros) van a estar pendientes. Están invitados todos. No sé cómo se vaya a organizar, porque eso ya no me corresponde, yo voy a llegar ahí a donde se decida”, aclaró.

¿Quién asistirá a la entrega de bastón de mando de AMLO?

Según lo que dijo el mismo presidente, se tratará de una ceremonia pequeña, sin embargo, está previsto que los gobernadores de Morena asistan.

“Quiero invitar a los gobernadores, gobernadoras, los quiero invitar para que estén y a todos, a todos los que participaron”, expresó.

Ayer miércoles, el ejecutivo explicó que el bastón es un símbolo de las comunidades indígenas, y “una forma de entregar una responsabilidad que me ha tocado a mí atender como dirigente de un movimiento”.