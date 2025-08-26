¿Cuándo debuta Checo Pérez con Cadillac en F1? Ya hay fecha y lugar
La noticia que ha sacudido el mundo del automovilismo fue confirmada este martes 26 de agosto de 2025: Checo Pérez está de regreso en la Fórmula 1. El piloto jalisciense se une al equipo Cadillac para la temporada 2026, una revelación que añade un atractivo especial para los aficionados mexicanos al deporte motor.
El esperado debut de Checo Pérez con Cadillac está programado para el 8 de marzo de 2026. Esta fecha marca el inicio del Gran Premio de Australia en Melbourne, la primera de las 24 carreras que conformarán el calendario de la próxima temporada.
En esta nueva etapa, Checo Pérez compartirá equipo con el experimentado piloto finlandés Valtteri Bottas. Este evento en Australia será el día que marcará su regreso oficial a las competencias en la máxima categoría del automovilismo.
¿Cuál es el calendario de la F1 en 2026?
La temporada de Fórmula 1 de 2026 se perfila con un itinerario lleno de emociones, comenzando en marzo, donde Checo Pérez pisará de nuevo las pistas. Este emocionante viaje de 24 carreras culminará en Abu Dabi el primer fin de semana de diciembre.
El calendario completo de la Fórmula 1 para 2026 es el siguiente:
- 6-8 de marzo: Australia, Melbourne
- 13-15 de marzo: China, Shanghái
- 27-29 de marzo: Japón, Suzuka
- 10-12 de abril: Baréin, Sakhir
- 17-19 de abril: Arabia Saudita, Yeda
- 1-3 de mayo: Estados Unidos, Miami
- 22-24 de mayo: Canadá, Montreal
- 5-7 de junio: Mónaco, Mónaco
- 12-14 de junio: España, Barcelona
- 26-28 de junio: Austria, Spielberg
- 3-5 de julio: Reino Unido, Silverstone
- 17-19 de julio: Bélgica, Spa-Francorchamps
- 24-26 de agosto: Hungría, Budapest
- 21-23 de agosto: Países Bajos, Zandvoort
- 4-6 de septiembre: Italia, Monza
- 11-13 de septiembre: España, Madrid
- 25-27 de septiembre: Azerbaiyán, Bakú
- 9-11 de octubre: Singapur, Singapur
- 23-25 de octubre: Estados Unidos, Austin
- 30 de octubre-1 de noviembre: México, Ciudad de México
- 6-8 de noviembre: Brasil, São Paulo
- 19-21 noviembre: Estados Unidos, Las Vegas
- 27-29 de noviembre: Qatar, Losail
- 4-6 de diciembre: Abu Dabi, Yas Marina
Esta temporada traerá consigo una transformación técnica, con nuevas regulaciones para los coches y motores, los cuales operarán con combustibles cien por ciento sostenibles, marcando un compromiso con la innovación y el medio ambiente
