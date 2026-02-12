¿Cuándo inicia el horario de verano de 2026 y en qué lugares de México aplicará?

El horario de verano de 2026 en México, ahora conocido formalmente como horario estacional en zonas específicas, iniciará el próximo domingo 8 de marzo de 2026.

A diferencia de años anteriores a 2022, esta medida ya no se aplica de forma generalizada en todo el territorio nacional, sino que se concentra principalmente en los municipios de la franja fronteriza norte para mantener la sincronía comercial y operativa con Estados Unidos.

La finalidad principal de este ajuste es facilitar las transacciones internacionales, el transporte transfronterizo y las actividades económicas entre ambos países. Al adelantar el reloj una hora, se busca que las ciudades fronterizas de México no pierdan competitividad frente a sus contrapartes estadounidenses, optimizando el uso de la luz solar en una región con un alto flujo de intercambio diario.

Históricamente, el cambio de horario se implementó en México de manera oficial en 1996 bajo el argumento del ahorro de energía eléctrica. Sin embargo, tras diversos análisis sobre el impacto en la salud y el ahorro real, el Gobierno de México decretó su eliminación en la mayor parte del país en octubre de 2022, dejando vigente únicamente el horario estacional para la frontera y permitiendo que cada estado decida bajo normativas locales.

Estados y municipios que sí cambian el reloj por el horario de verano 2026

A pesar de la reforma a la Ley de los Husos Horarios, diversos estados y municipios mantienen este ajuste. Este 2026, los habitantes de la franja fronteriza deberán adelantar su reloj a las 02:00 horas del segundo domingo de marzo. Entre las entidades destacan Baja California en su totalidad, incluyendo municipios clave como Tijuana, Mexicali y Ensenada. Asimismo, se suman municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas que colindan con la unión americana.

Es importante recordar que en el estado de Quintana Roo y en Sonora no se aplica el horario de verano por razones turísticas y climáticas, respectivamente. Para el resto de las entidades, como Jalisco, Estado de México o la Ciudad de México, el horario se mantiene fijo durante todo el año, evitando los desajustes biológicos que anteriormente reportaba la población civil ante el cambio estacional.

Las autoridades recomiendan a la población de la frontera realizar el ajuste de sus relojes analógicos la noche del sábado 7 de marzo para despertar con el nuevo horario. En el caso de dispositivos digitales conectados a la red, la actualización suele ser automática, aunque se sugiere verificar la configuración de la zona horaria para evitar confusiones en las actividades laborales y educativas de la Zona Metropolitana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México