¿Noviembre o diciembre? Conoce el día ideal para poner tu árbol navideño

Con la llegada de noviembre y el inicio de la temporada festiva, una pregunta recurrente comienza a circular en la sociedad: ¿cuándo es la fecha ideal para poner el pino de Navidad? Aunque para muchos colocar el árbol es un acto basado en emoción y gusto personal, la tradición marca fechas específicas que combinan historia religiosa, costumbres familiares y tendencias contemporáneas.

Una tradición con raíz religiosa

En México, el calendario católico ha guiado por décadas esta costumbre. Históricamente, el pino se coloca al iniciar el Adviento, periodo que precede a la Navidad. Este año, el Adviento comienza el 1 de diciembre, por lo que esa fecha se considera la más tradicional para montar el árbol.

Asimismo, algunas familias siguen la costumbre de colocarlo el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, otra fecha que ha mantenido vigencia en diversas regiones del país.

El hábito moderno: noviembre se pinta de luces

Más allá de la tradición, la vida moderna ha modificado las prácticas. Hoy, muchas familias optan por adelantar la instalación del árbol a:

Finales de noviembre

Después del “Buen Fin” , aprovechando descuentos en adornos

El día posterior a Acción de Gracias (influencia cultural estadounidense)

Centros comerciales, oficinas y espacios públicos también se suman a esta tendencia anticipada, motivando el espíritu navideño desde mediados de noviembre.

Más que decoración: un ritual emocional

Especialistas en psicología ambiental destacan que montar el árbol activa emociones positivas asociadas a la nostalgia, convivencia familiar y expectativa festiva. Por ello, cada vez más hogares deciden adelantar la temporada para prolongar la sensación de bienestar.

Entonces, ¿cuál es la fecha correcta?

No existe una regla estricta. Mientras la tradición apunta al 1 u 8 de diciembre, la dinámica actual ha flexibilizado la práctica. Al final, la fecha adecuada será aquella que mejor acompañe las costumbres, tiempos y emociones de cada familia.

Lo único claro es que, sea temprano o tarde, el pino de Navidad sigue siendo el símbolo que abre oficialmente la época más luminosa del año.

