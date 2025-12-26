¿Cuándo se festeja el día del pulque?

El Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente declarar el primer domingo de febrero de cada año como el Día del Pulque, una fecha para honrar y difundir la importancia cultural, histórica y económica de esta bebida tradicional mexicana.

La iniciativa, impulsada por el diputado Ernesto Villarreal Cantú del Partido del Trabajo, fue aprobada el pasado 21 de diciembre de 2025 con el objetivo de rescatar y dignificar la tradición pulquera así como reconocer a quienes, a través de generaciones, han preservado la técnica de extracción del aguamiel y la elaboración del pulque.

El pulque, conocido también como la “bebida de los dioses” por su valor ritual en las culturas prehispánicas, ha sido parte fundamental de la identidad gastronómica de México desde tiempos antiguos. Su consumo estaba vinculado a ceremonias y prácticas comunitarias, y hoy la nueva fecha oficial busca revitalizar ese legado cultural.

Aunque el Día del Pulque ya era celebrado tradicionalmente en distintas regiones del país cada primer domingo de febrero, la declaratoria del Congreso capitalino le otorga un reconocimiento formal que permitirá organizar eventos, ferias y actividades culturales en torno a esta bebida.

Los impulsores de la fecha oficial resaltan que el reconocimiento del Día del Pulque no solo celebra una bebida, sino también a los tlachiqueros y productores que participan en toda su cadena productiva. Además, representa un paso para fortalecer la economía rural en zonas donde el cultivo del maguey y la producción de pulque son actividades tradicionales.

La nueva efeméride también se presenta como una oportunidad para difundir el valor patrimonial de esta bebida, incentivar el turismo cultural y mantener vivas las técnicas ancestrales que han dado al pulque un lugar especial dentro de la gastronomía mexicana.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO