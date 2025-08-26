¿Cuándo termina el subsidio de la CFE en los estados con clima extremo?

En los estados con clima extremo, los hogares dependen del aire acondicionado y ventiladores para enfrentar el calor del verano. Este consumo adicional de electricidad eleva los recibos de luz de forma considerable.

Para aliviar ese gasto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica un subsidio que reduce el costo por kilowatt-hora. El beneficio está vigente desde el 1 mayo de 2025.

Muchos usuarios se preguntan: ¿cuándo termina el subsidio de la CFE 2025? La respuesta es que este apoyo tiene una duración de seis meses y finaliza el 31 octubre.

El programa se aplica de manera automática a quienes están registrados en las tarifas 1C, 1D, 1E, 1F y DAC, siempre que no rebasen los límites de consumo fijados por la CFE.

Entre los estados incluidos se encuentran Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Baja California Sur, todos con temperaturas promedio superiores a los 33 °C mensuales.

Con el fin del subsidio, los hogares regresarán a la tarifa normal. En muchos casos, el recibo puede duplicarse o triplicarse, incluso cuando el calor persiste en varias regiones del país.

Por eso, especialistas recomiendan cuidar el consumo eléctrico en casa. Moderar el uso del aire acondicionado, apagar aparatos que no se utilicen y aprovechar la ventilación natural son medidas que pueden reducir el impacto en los recibos de luz una vez que termine el apoyo.

