¿Cuándo viene la Presidenta a Baja California Sur? Entérate de su visita a La Paz el 27 de septiembre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizará este sábado 27 de septiembre una visita oficial a La Paz, Baja California Sur, en el marco de su gira nacional para supervisar y presentar proyectos de infraestructura y desarrollo social.

El evento se llevará a cabo en el Estadio Arturo C. Nahl, a partir de las 10:00 horas, donde se espera la presencia de autoridades locales y ciudadanos interesados en conocer los avances de los programas federales.

Durante su estancia en La Paz, Sheinbaum destacará las inversiones federales en infraestructura, vivienda y servicios públicos, con un monto superior a los mil millones de pesos destinados a obras clave para el estado.

Entre los proyectos prioritarios se encuentran la construcción del nuevo Hospital Regional del IMSS, así como el paso a desnivel en la glorieta Fonatur, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y fortalecer la atención médica en la región.

Además, la presidenta aprovechará su visita para presentar avances en proyectos de energía eléctrica y otras acciones estratégicas que buscan garantizar un desarrollo sostenido en Baja California Sur. Se espera que los anuncios estén orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, reforzando la infraestructura y los servicios públicos en la entidad.

El evento será abierto al público y transmitido en línea a través de las redes sociales oficiales del Gobierno de México, permitiendo que ciudadanos de todo el país puedan seguir la actividad en tiempo real.

Se recomienda a la población asistir al Estadio Arturo C. Nahl y participar en este importante encuentro con la mandataria federal.

Con esta visita, Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con Baja California Sur, consolidando estrategias de desarrollo y fortaleciendo la comunicación entre los gobiernos federal y estatal, en beneficio directo de los habitantes de La Paz y sus alrededores.