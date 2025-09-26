¿Cuándo y dónde ver el partido de Atlético La Paz vs Coyotes de Tlaxcala?
El enfrentamiento será este domingo 28 de septiembre ante Tlaxcala FC, correspondiente a la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX. Atlético La Paz llegará luego de una seguidilla de buenos resultados, buscando mantener su impulso en la tabla.
El partido iniciará a las 12:00 del mediodía (hora del centro de México), lo que corresponde a las 11:00 horas locales en La Paz.
Dónde ver la transmisión
La transmisión del encuentro estará disponible en AYM Sports y Latin American Sports TV.
Atlético La Paz ha logrado una racha positiva recientemente, destacándose en la tabla de posiciones y manteniendo un perfil ascendente. La llegada de este partido clave ante Coyotes representa una prueba más para consolidar su proyecto.
La institución regiomontana de Coyotes, por su parte, también busca afianzarse en el torneo, lo que promete un duelo de alto nivel competitivo.
