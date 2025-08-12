¿Cuánto bajará el iPhone 15 tras la salida del iPhone 17? Esto es lo que se sabe

El lanzamiento del iPhone 17, esperado para septiembre de este año, plantea una pregunta clave para los consumidores: ¿Cuál será el precio del iPhone 15 una vez que su sucesor vea la luz? Históricamente, los modelos anteriores de iPhone bajan de precio cuando se lanza una nueva generación, si bien la disminución no se presenta de forma drástica, salvo en el caso de unidades reacondicionadas o promociones especiales.

Aunque la cantidad exacta de la reducción permanece incierta y dependerá de múltiples factores, la tendencia apunta a que su valor disminuirá. Esto abre una ventana de oportunidad, especialmente para quienes buscan adquirir un dispositivo de alta gama a un costo más accesible.

En noviembre, durante el Black Friday, se perfila como el momento más oportuno para adquirir un iPhone 15. Por ejemplo, tras la salida del iPhone 16, los modelos iPhone 14 y 15 vieron sus precios reducirse alrededor de 100 dólares.

Factores que definen el precio

La magnitud del descenso del precio del iPhone 15 no es uniforme y depende de diversas variables. Entre ellas, destacan:

Tiempo transcurrido : Cuanto más tiempo transcurra desde la presentación del iPhone 17 , más probable es que el precio del iPhone 15 baje.

Disponibilidad en el mercado : Si Apple cesa la venta directa del iPhone 15, los precios en distribuidores de terceros podrían caer más.

Condición del dispositivo : Los modelos reacondicionados o usados ya presentan valores inferiores.

Políticas de precio de Apple : La compañía puede optar por mantener un precio elevado para el iPhone 15 , especialmente para sus versiones Pro, durante un tiempo.

Ofertas y promociones minoristas : Tiendas y operadores ofrecerán descuentos o planes de financiamiento que reduzcan el costo inicial. Se han registrado rebajas significativas en plataformas como AliExpress con cupones.

En resumen, si bien la bajada de precio del iPhone 15 es esperable tras la llegada del iPhone 17, la magnitud de esta disminución no será drástica en la mayoría de los casos.

¿Vale la pena el IPhone 15 en 2025?

El IPhone 15, tanto su versión base como la Pro, emergen como una de las opciones más atractivas en este escenario y su valor persiste hasta 2025 por varias razones:

Compatibilidad con Apple Intelligence : Cuenta con esta tecnología clave, que, aunque no está completamente desarrollada, irá mejorando con iOS 19 .

Mínimas diferencias con modelos más nuevos : Presenta pocas diferencias tanto estéticas como internas con un iPhone 16 o 17. Esto significa que no merece la pena pagar el doble por una versión del año en curso si no incorpora nada realmente nuevo que compense.

Rendimiento y capacidades de alta gama : A finales de 2025, el iPhone 15 todavía ofrece un rendimiento espectacular, una cámara increíble y todo lo que necesitas para un smartphone de alta gama.

Relación calidad-precio excepcional: Optar por un iPhone 15 a finales de 2025 podría significar un ahorro considerable sin sacrificar prestaciones, posicionándose como el mejor iPhone en relación calidad y precio .

En definitiva, el iPhone 15 sigue siendo una opción genial para 2025, especialmente si buscas algo que ofrezca un buen balance entre calidad y precio.