¿Cuánto cuesta viajar en avión, autobús o auto de Tijuana a Loreto, Pueblo Mágico?

Viajar de Tijuana, Baja California al Pueblo Mágico de Loreto, en Baja California Sur, ofrece diversas alternativas dependiendo del presupuesto, tiempo y preferencias. Desde un vuelo rápido hasta un recorrido panorámico por carretera, cada opción tiene su costo y características.

El trayecto más rápido es el avión. Un vuelo redondo con Volaris cuesta $2,541 pesos por pasajero, con una duración aproximada de 1 hora con 37 minutos. Esta opción es ideal para quienes priorizan el tiempo y desean llegar directamente al Pueblo Mágico, conocido por atractivos como la Misión de Nuestra Señora de Loreto o el Parque Nacional Marino Bahía de Loreto.

Para quienes prefieren disfrutar del paisaje bajacaliforniano, viajar en autobús es otra posibilidad. Líneas como Élite o Autobuses Águila ofrecen boletos que van de $2,000 a $3,000 pesos por tramo (solo ida), con un tiempo de viaje de 20 horas y 10 minutos.

Finalmente, el viaje en vehículo propio implica un gasto en casetas de $266 pesos (ida y vuelta) y entre $2,500 y $3,500 pesos en gasolina. Este recorrido de 1,120 kilómetros dura aproximadamente 23 horas y 31 minutos y permite disfrutar de puntos intermedios como Ensenada y Punta Colonet.

Loreto, Pueblo Mágico: un paraíso de historia y naturaleza

Loreto, en Baja California Sur, cautiva con su mezcla de historia, paisajes únicos y actividades al aire libre. Este Pueblo Mágico alberga joyas como la Misión de Nuestra Señora de Loreto, fundada en 1697, y el Museo de las Misiones, que narra el legado de la evangelización en la península.

Los amantes de la naturaleza no pueden perderse el Parque Nacional Marino Bahía de Loreto, un santuario para ballenas, delfines y aves marinas, o Guerrero Negro, con sus enigmáticos paisajes salineros. Para los más aventureros, Puerto Agua Verde ofrece un oasis de tranquilidad, mientras que paseos a caballo o en bicicleta permiten descubrir pinturas rupestres y playas escondidas.

Nopoló, un pintoresco rincón cercano, y la Antigua Salinera en la Isla del Carmen completan la lista de imperdibles en Loreto, un destino que combina tradición, cultura y asombros naturales.