Cuánto cuesta ser Rey o Reina del Carnaval La Paz 2026: Gastos

El Carnaval La Paz 2026, que este año lleva el lema “Reinas del Cambio”, representa la máxima festividad de Baja California Sur, pero alcanzar el trono como Reina del Carnaval o Rey de la Alegría no es solo cuestión de simpatía. El XVIII Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección Municipal de Cultura, ha establecido lineamientos económicos claros: cada aspirante debe realizar un depósito inicial de 15,000 pesos ante la Tesorería Municipal para formalizar su participación y asegurar su lugar en la contienda oficial.

Para el caso de la Reina del Carnaval, las interesadas deben tener entre 17 y 60 años, mientras que para el Rey de la Alegría el rango de edad es similar, buscando perfiles que representen el entusiasmo paceño. El proceso de elección se basa principalmente en la recaudación de votos, donde cada peso recolectado equivale a un voto. Esto significa que, más allá del depósito administrativo, las planillas deben diseñar estrategias de financiamiento, eventos y patrocinios para lograr las cifras necesarias que los lleven a la victoria.

Históricamente, la inversión para ser soberano del carnaval incluye gastos externos considerables. El diseño y confección de los trajes reales, que suelen ser piezas de alta costura con pedrería y plumajes, pueden oscilar entre los 20,000 y 60,000 pesos. A esto se suma el maquillaje, peinado y la logística de sus respectivas comparsas durante los tres días de desfile por el Malecón de La Paz, lo que convierte este sueño en un proyecto financiero de gran envergadura.

Contexto y Antecedentes de la Corte Real Dentro del cuerpo de la nota, es vital recordar que el Carnaval de La Paz ha evolucionado para incluir categorías como Reina de la Poesía, Reina de la Juventud y Reyes Infantiles. En ediciones pasadas, como el Carnaval 2024 y 2025, se observó que las planillas ganadoras llegaron a recaudar montos superiores a los 200,000 pesos, fondos que en gran parte se destinan a la mejora de la propia festividad y a las obras sociales del Sistema Municipal DIF La Paz.

La elección del Rey de la Alegría suele ser una de las más competitivas, ya que el personaje aporta el toque humorístico y vibrante a las fiestas carnestolendas. Los candidatos deben ser ciudadanos ejemplares, con residencia mínima de un año en Baja California Sur, y tener la capacidad de movilizar a la comunidad. La transparencia del conteo de votos es fundamental, realizándose siempre bajo la supervisión de un Notario Público para evitar controversias y asegurar que los ganadores sean legítimos representantes del pueblo paceño.

Finalmente, el Comité Organizador del Carnaval recuerda que el incumplimiento en los plazos de entrega de los botes de recaudación o de los comprobantes de la Tesorería Municipal es motivo de baja inmediata. Con una cartelera que incluye a Mon Laferte y Natalia Jiménez, el prestigio de ser Rey o Reina del 2026 es alto, atrayendo no solo a locales sino también al turismo internacional que abarrota los hoteles de la zona centro durante la semana de fiesta.