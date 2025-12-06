¿Cuánto cuesta viajar de La Paz a Mazatlán por ferry?

En estas vacaciones de invierno muchos viajeros optan por no manejar todo el trayecto hacia las costas del sur de Baja California Sur y prefieren abordar un ferry entre Mazatlán y La Paz. Revisando las tarifas disponibles en 2025 para la ruta de la empresa Baja Ferries, este artículo detalla cuánto cuesta hacer ese cruce marítimo.
El pasaje para un adulto tiene un costo de $1,950 pesos.
Para niños de 3 a 11 años y adultos mayores de 60 años, la tarifa es de $975 pesos.
Los infantes (0 a 2 años) viajan gratis.
Si el pasajero desea mayor comodidad, las opciones con cabina también están disponibles:
Para quienes planean llevar su vehículo, las tarifas adicionales por unidad son:
Bicicleta: $430 pesos.
Motocicleta (hasta 2 metros aprox.): $4,650 pesos.
Automóvil / pickup: $6,500 pesos.
Auto con remolque (hasta ~11 m): $18,400 pesos.
Motorhome (hasta ~11 m): $18,400 pesos.
Autobús (hasta ~13 m): $26,450 pesos.
Estos costos corresponden a un solo tramo — es decir, de La Paz hacia Mazatlán o viceversa.
El trayecto entre La Paz y Mazatlán demora alrededor de 14 horas. Para muchos viajeros provenientes del centro de México, esta opción resulta atractiva: evitan manejar por toda la península y pueden trasladar su vehículo sin recorrer toda la distancia por tierra.
Para quienes viajen con niños, adultos mayores o quieran mayor comodidad, las tarifas diferenciales, así como las cabinas son alternativas relevantes. Del mismo modo, quienes prefieran transportar su vehículo — automóvil, motocicleta, motorhome o incluso bicicleta — deben considerar el costo adicional.
Viajar en ferry de La Paz a Mazatlán ofrece una alternativa comodísima frente a conducir largas distancias. Los costos varían conforme al tipo de pasajero y vehículo, pero un adulto paga 1,950 pesos por boleto sencillo, y con vehículo propio el costo adicional puede superar los 6,500 pesos (automóvil) o más según el tipo de unidad. Para familias o viajeros con vehículo, conviene comparar la suma total con otras opciones (auto, avión, transporte terrestre), considerando tiempo, comodidad y costo.