Cuaresma 2025: ¿Qué días no se debe comer carne a partir del Miércoles de Ceniza?

La Cuaresma es una de las conmemoraciones más importantes para los católicos, ya que se trata de un momento de preparación donde reflexionan e incluso hacen penitencia previo a la Semana Santa. Durante este tiempo, la Iglesia Católica establece ciertas normas de ayuno y abstinencia, siendo una de las más conocidas la prohibición de comer carne en días específicos.

Todo comienza con el Miércoles de Ceniza y durante 40 días, hay determinados momentos donde los católicos no deben comer carne, y a continuación te decimos cuáles días son.

¿En qué días de la Cuaresma no se come carne?

Según la Iglesia Católica, los días en los que no se debe comer carne durante estos cuarenta días son todos los viernes de este periodo, así como el Miércoles de Ceniza (5 de marzo) y el Viernes Santo (18 de abril).

No digo nada pero mañana comienza la #cuaresma

Luego no me digáis que no lo sabíais 😂 pic.twitter.com/GTIz8NUoaf

— Javier S-C (@Javierscervera) March 4, 2025