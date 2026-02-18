Inicia la Cuaresma con el Miércoles de ceniza, tiempo de penitencia

Este día marca un momento crucial para la iglesia católica con la celebración del Miércoles de Ceniza, fecha que inaugura oficialmente la Cuaresma. Miles de fieles se congregan en las distintas iglesias para recibir el sacramental en la frente, un rito que simboliza la fragilidad humana y el compromiso de conversión. El Miércoles de Ceniza es, por tanto, el pórtico de entrada a un periodo de cuarenta días de reflexión profunda.

Muchos ciudadanos se preguntan ¿qué es el Miércoles de Ceniza? Se trata de un día de ayuno y abstinencia donde se recuerda el origen y fin del hombre. Al recibir la ceniza, el sacerdote pronuncia la frase: “Me arrepiento y creo en el Evangelio”, recordándole al creyente la necesidad de un cambio de vida. La ceniza utilizada se obtiene de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior.

La práctica de la penitencia es fundamental en este proceso, pues se entiende como un ejercicio de purificación espiritual. Los católicos realizan este acto para emular los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, buscando fortalecer la voluntad sobre los deseos materiales. Este tiempo de guardar invita a la oración constante y a la caridad como preparación para la Semana Santa.

¿Por qué los fieles católicos acuden a ponerse ceniza al inicio de la Cuaresma? La respuesta reside en la humildad; es un signo exterior de un arrepentimiento interior. La iglesia católica enfatiza que la marca en la frente no es un amuleto, sino un compromiso público de seguir el camino de la fe bajo la premisa: “Me arrepiento y creo en el Evangelio”, reafirmando su identidad religiosa.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/