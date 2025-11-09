Cuarta eliminación en La Granja VIP causa tensión total

El ambiente en La Granja VIP se encuentra más tenso que nunca ante la inminente eliminación del próximo domingo, cuando uno de los cuatro nominados —Lolita Cortés, Jawy, Alfredo Adame o El Patrón— se convertirá en el cuarto participante en abandonar el reality transmitido por TV Azteca.

La competencia ha alcanzado un punto crítico, con votaciones cerradas y una audiencia dividida en redes sociales, donde los seguidores han desatado intensas polémicas a través de encuestas, memes y campañas para salvar a sus favoritos.

De acuerdo con los sondeos digitales, la falta de apoyo en línea podría definir al nuevo eliminado de La Granja VIP, pues los conteos no oficiales muestran márgenes muy ajustados entre los nominados.

Entre los participantes en riesgo, Lolita Cortés ha sorprendido por su temple, aunque algunos analistas de entretenimiento aseguran que no cuenta con el mismo respaldo que otros competidores, lo que podría costarle la permanencia.

En tanto, Jawy enfrenta su segunda nominación y los seguidores recuerdan que “ya pagó la cuota” en episodios anteriores; sin embargo, su desempeño reciente no ha terminado de convencer a una parte del público.

Por su parte, El Patrón figura como uno de los más vulnerables en esta ronda, según rumores que apuntan a un bajo nivel de conexión con la audiencia. Su nombre aparece con escaso apoyo en las encuestas que circulan en redes.

En contraste, Alfredo Adame se perfila como el competidor más fuerte de esta eliminación. Su actitud menos conflictiva, sumada a una propuesta más creativa, ha mejorado su imagen pública y lo coloca como el favorito de esta semana.

La transmisión del domingo 9 de noviembre a las 8:00 p. m. por TV Azteca promete ser una de las más emocionantes hasta el momento. El conductor Adal Ramones será el encargado de revelar el nombre del eliminado en vivo, en medio de una jornada que ya ha generado enorme expectativa entre los fanáticos del reality.

Hasta ahora, los concursantes que han salido de La Granja VIP son Carolina Ross, Sandra Itzel y Omahi. Cada salida ha cambiado la dinámica interna del programa, afectando alianzas, estrategias y rivalidades.