¿Quién fue el cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025? Te lo decimos

La cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2025 dejó un nuevo momento de tensión entre los habitantes y los seguidores del reality. Tras una noche cargada de posicionamientos y sinceramientos, Priscila Valverde se convirtió en la cuarta eliminada de la temporada.

En esta ocasión, la placa de nominados fue una de las más grandes hasta ahora, integrada por Alexis Ayala, Luis Rodríguez ” “, Priscila Valverde, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Mariana Botas y Abelito.

La lista había sido más extensa, pero todo cambió con el “robo de salvación”, donde Facundo se enfrentó a Aarón Mercury y a Abelito, consiguiendo salvar a Shiky y reduciendo así a siete los nominados en riesgo de abandonar la casa este domingo 24 de agosto.

Los posicionamientos de La Casa de los Famosos México

Previo al anuncio del cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, los habitantes realizaron sus ya tradicionales posicionamientos, que dejaron frases directas y momentos de confrontación:

Alexis Ayala se dirigió a Mariana Botas y le reprochó su insistencia en nominarlo, asegurando que, pese a ello, él sigue en competencia.

Mariana Botas reconoció a Alexis como un gran estratega y fuerte competidor.

Guana se posicionó frente a Priscila Valverde , señalando que no logró conectar con ella y destacando su nivel competitivo.

Priscila Valverde replicó a Alexis , acusándolo de ver a los demás como peones dentro del juego.

Dalílah Polanco habló frente a Mar Contreras , diciendo que percibe en ella ira cuando las cosas no salen como quiere, aunque la respeta y admira.

Mar Contreras cuestionó a Dalílah por sus “máscaras” y la falta de autenticidad.

Facundo y Guana intercambiaron rimas y pullas en tono competitivo.

Aldo de Nigris se colocó frente a Dalílah , considerándola un pilar del cuarto Día cuya salida podría desequilibrar la estrategia.

Elaine Haro se posicionó frente a Guana por estrategia; él le pidió mayor contundencia en futuros posicionamientos.

Aarón Mercury encaró a Dalílah por supuesta negatividad; ella respondió que ahora jugará con mayor claridad.

Shiky se posicionó frente a Abelito con mensajes mixtos; Abelito agradeció y destacó la unión del grupo.

Abelito se sinceró con Mariana Botas: admitió que la nominó y la comparó con un barco fuerte que, sin rumbo, puede estancarse; la invitó a enfocarse para avanzar. Mariana agradeció la metáfora, afirmó que es determinada y que lo demostrará dentro de la casa.

De esta manera, los integrantes de La Casa de los Famosos México se sinceraron antes que se anunciara al cuarto eliminado de la temporada.

¿Quién salió de La Casa de los Famosos México?

Como es costumbre, Galilea Montijo fue anunciando quiénes se iban salvando gracias a las votaciones del público, hasta que finalmente tres famosos llegaron al carrusel. Solo dos pudieron regresar a La Casa de los Famosos, mientras que el otro se convirtió en el nuevo eliminado.

En esta ocasión, el público decidió que Priscila Valverde debía abandonar definitivamente la competencia, mientras el resto sigue luchando por llegar a la gran final de La Casa de los Famosos México 2025.

