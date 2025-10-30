Copa del Mundo Sub 17: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO México vs Italia, juego de cuartos de final?

El momento ha llegado para la Selección Mexicana Femenil Sub‑17, la ronda de cuartos de final del Copa Mundial Femenina Sub‑17 de la FIFA 2025 los enfrenta a la fuerte escuadra de Selección Italiana Femenil Sub‑17, donde el Estadio Olímpico de Rabat será el testigo de un partido que podría definir el rumbo de ambas selecciones en el campeonato.

Se presenta una prueba de fuego para el “Tri” femenil juvenil que busca consolidar su momento dentro del panorama internacional. Italia llega como favorita por su trayectoria reciente en el torneo, mientras que México apuesta por su orgullo, su velocidad en transición y su deseo de avanzar.

México tendrá que mantener la calma, explotar espacios y gestionar la presión de saber que está a un paso de las semifinales. Para Italia, el reto será imponer su juego colectivo, mantener la posesión y neutralizar las alas mexicanas, que han sido uno de los recursos ofensivos del equipo norteamericano.

Esta contienda llega luego de que México superara su duelo de octavos frente a Paraguay, asegurando su pase entre los ocho mejores del torneo, mientras que Italia cerró su fase de grupos como líder del Grupo A con tres victorias, 10 goles a favor y sólo 4 en contra.

Copa del Mundo Sub 17 ¿Cuándo juega México vs Italia?

El partido se jugará el domingo 2 de noviembre de 2025, con inicio programado a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Olímpico de Rabat, en Marruecos.

Para quienes desean seguirla en vivo, la transmisión dependerá según la plataforma o canal de su zona geográfica. En México, cadenas deportivas especializadas y plataformas de streaming vinculadas al torneo suelen ofrecer la señal; para audiencias globales, el portal oficial de la FIFA o servicios de suscripción de fútbol pueden cubrir el evento.