Cuatro ciclistas recorrerán 1,800 kilómetros de Baja California Sur en honor a la Virgen de Guadalupe

Inicio de la peregrinación

Este domingo, cuatro ciclistas iniciaron una peregrinación de 1,800 kilómetros en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. El recorrido parte del Santuario de La Paz y llegará hasta Guerrero Negro, para después regresar a la capital y continuar hacia Cabo San Lucas.

El coordinador y sus acompañantes

El sudcaliforniano Jorge Luis Romero Salgado, coordinador de la peregrinación, explicó que invitó a tres peregrinos de Campeche: Jesús, Randy y David. Juntos recorrerán el estado durante 20 días, con el propósito de pedir a la Virgen por la fe y la paz en Baja California Sur.

“Vamos a hacer un recorrido de mil 800 kilómetros, saliendo de La Paz hacia Guerrero Negro, con escalas en algunos lugares”, señaló Romero.

Después de llegar a Guerrero Negro, los ciclistas regresarán a Loreto, subirán a San Javier, volverán a Loreto y de ahí a La Paz. Posteriormente continuarán hacia Cabo San Lucas por la vía larga.

El retorno a la capital está programado para el 11 de diciembre, cuando escucharán en el Santuario las mañanitas a la Guadalupana. Un día después, el 12 de diciembre, entregarán una imagen de la Virgen a un pescador en la comunidad de El Sargento.

Una tradición que se fortalece

Romero recordó que esta será su tercera peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe:

La primera fue en Campeche .

. La segunda en Baja California Sur , desde el kilómetro 35 hasta el Santuario.

, desde el kilómetro 35 hasta el Santuario. La tercera será ahora a lo largo de todo el estado.

Además, la peregrinación tendrá escalas en comunidades como Las Pocitas, con el objetivo de que la gente los vea con las imágenes y reciba el mensaje.

Preparación física y espiritual

Para resistir el trayecto, Romero se preparó durante tres meses, recorriendo entre 150 y 180 kilómetros semanales en bicicleta.

Reconoció que enfrentarán tramos difíciles como las cuestas de Ligüí y del Infierno, pero aseguró que están listos física, mental y espiritualmente.

“La fe mueve montañas y llevamos a la patrona con nosotros”, expresó.