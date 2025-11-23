Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 23 de Noviembre, 2025
HomeBCSCuatro ciclistas recorrerán 1,800 kilómetros de Baja California Sur en honor a la Virgen de Guadalupe
BCS

Cuatro ciclistas recorrerán 1,800 kilómetros de Baja California Sur en honor a la Virgen de Guadalupe

La peregrinación durará 20 días y busca pedir por la fe y la paz en la entidad
Juan Butterfield
23 noviembre, 2025
0
7

Raymundo León

Inicio de la peregrinación

Este domingo, cuatro ciclistas iniciaron una peregrinación de 1,800 kilómetros en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. El recorrido parte del Santuario de La Paz y llegará hasta Guerrero Negro, para después regresar a la capital y continuar hacia Cabo San Lucas.

El coordinador y sus acompañantes

El sudcaliforniano Jorge Luis Romero Salgado, coordinador de la peregrinación, explicó que invitó a tres peregrinos de Campeche: Jesús, Randy y David. Juntos recorrerán el estado durante 20 días, con el propósito de pedir a la Virgen por la fe y la paz en Baja California Sur.

“Vamos a hacer un recorrido de mil 800 kilómetros, saliendo de La Paz hacia Guerrero Negro, con escalas en algunos lugares”, señaló Romero.

Después de llegar a Guerrero Negro, los ciclistas regresarán a Loreto, subirán a San Javier, volverán a Loreto y de ahí a La Paz. Posteriormente continuarán hacia Cabo San Lucas por la vía larga.

El retorno a la capital está programado para el 11 de diciembre, cuando escucharán en el Santuario las mañanitas a la Guadalupana. Un día después, el 12 de diciembre, entregarán una imagen de la Virgen a un pescador en la comunidad de El Sargento.

Una tradición que se fortalece

Romero recordó que esta será su tercera peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe:

  • La primera fue en Campeche.
  • La segunda en Baja California Sur, desde el kilómetro 35 hasta el Santuario.
  • La tercera será ahora a lo largo de todo el estado.

Además, la peregrinación tendrá escalas en comunidades como Las Pocitas, con el objetivo de que la gente los vea con las imágenes y reciba el mensaje.

Preparación física y espiritual

Para resistir el trayecto, Romero se preparó durante tres meses, recorriendo entre 150 y 180 kilómetros semanales en bicicleta.

Reconoció que enfrentarán tramos difíciles como las cuestas de Ligüí y del Infierno, pero aseguró que están listos física, mental y espiritualmente.

“La fe mueve montañas y llevamos a la patrona con nosotros”, expresó.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCiclistasVirgen de Guadalupe
Articulo anterior

¡Buenas noticias! SEP amplia vacaciones de Navidad ¿Hasta cuándo será el regreso ...

Siguiente articulo

Israel afirma haber matado al jefe del estado mayor de Hezbolá en ...