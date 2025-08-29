Cuatro individuos asegurados en Comondú; así como armamento y vehículos

La mesa de seguridad en Baja California Sur confirmó que, tras un operativo coordinado entre fuerzas de los tres órdenes de gobierno, fueron cuatro individuos asegurados junto con diverso armamento y equipo táctico en el municipio de Comondú. El despliegue se llevó a cabo la tarde del jueves 28 de agosto en la comunidad de Puerto San Carlos, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la región.

De acuerdo con el informe oficial, en la vivienda inspeccionada fueron encontradas Armas largas, Cargadores abastecidos, Chalecos tácticos y dos vehículos, un Jeep Liberty y una Hummer, ambos de color negro. Todo el material incautado quedó bajo custodia federal.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Ricardo “N”, alias “El Pelón”, de 28 años y originario de López Mateos; Jesús “N”, de 29 años, proveniente de Ciudad Constitución; Moisés “N”, de 20 años, originario de Tijuana; y Ángel “N”, de 18 años, originario de Sonora. Los nombres completos fueron reservados por motivos legales.

El despliegue se realizó con la participación de la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Policía Estatal Preventiva, quienes llevaron a cabo un operativo preciso y coordinado.

La mesa de seguridad informó que los cuatro individuos asegurados y todo lo incautado fueron entregados al Ministerio Público de la Federación, instancia que se encargará de determinar su situación legal en las próximas horas.

El aseguramiento incluyó cuatro Armas largas, cinco Cargadores abastecidos y cuatro Chalecos tácticos, lo que según las autoridades, representaba un riesgo considerable para la seguridad pública de la zona.

Los vehículos confiscados, un Jeep y una Hummer, serán sometidos a revisión pericial para determinar si estuvieron involucrados en actividades ilícitas previas en el estado o en otras entidades del país.