Lunes 2 de Febrero, 2026
VIDEO: Aparecen cuatro lunas en el cielo de Rusia el iniciar febrero ¿Se trata de algún presagio?

Habitantes de Rusia captan en video la aparición de cuatro lunas en el firmamento, te explicamos si se trata de un presagio o un raro fenómeno
2 febrero, 2026
Los primeros días de este mes de febrero, los habitantes de Rusia, específicamente en regiones como San Petersburgo, fueron testigos de un evento visualmente impactante: la aparición aparente de cuatro lunas en el firmamento nocturno.

Este fenómeno rápidamente se volvió viral en redes sociales, generó desconcierto y múltiples teorías sobre posibles presagios. En diversas plataformas digitales como TikTok y Facebook, muchos usuarios comenzaron a especular sobre si este hecho era una señal del fin del mundo o un presagio de eventos catastróficos para la humanidad.

Sin embargo, la ciencia explica que la aparición de cuatro lunas en el cielo de Rusia se trata de un efecto óptico conocido como parselene, causado por la refracción de la luz lunar en cristales de hielo presentes en la atmósfera.

¿Por qué se ven cuatro lunas en el cielo de Rusia?

La aparición de las cuatro lunas en cielo ruso ocurrió durante la noche del domingo 1 de febrero, la cual tuvo un intenso frío, condición necesaria para que se formen nubes de tipo cirro que albergan diminutos cristales de hielo hexagonales. Cuando la luz de la Luna atraviesa estos cristales, se desvía y crea puntos luminosos adicionales a los costados del satélite natural, simulando la presencia de varios cuerpos celestes.

cuatro lunas en Rusia (3)

Este fenómeno es el equivalente nocturno de los “parhelio” o “perros de sol” que ocurren durante el día con la luz solar en zonas de altas latitudes. Expertos en astronomía han aclarado que, aunque es un espectáculo inusual por la nitidez con la que se presentó en Rusia, es un proceso meteorológico documentado que no representa ningún peligro ni tiene relación con profecías.

El parhelio o “perros de sol” se manifiesta con mayor frecuencia en países con climas gélidos, donde la humedad en las capas altas de la troposfera se congela. Históricamente, en Rusia y Canadá se han registrado avistamientos similares que suelen durar apenas unos minutos antes de que las condiciones del viento dispersen los cristales de hielo.

En esta ocasión, la claridad del cielo en San Petersburgo permitió que las cámaras de alta resolución de los ciudadanos capturaran el reflejo con una precisión casi perfecta, alimentando el debate entre la espiritualidad y la ciencia.

Es importante destacar que este tipo de ilusiones ópticas son más comunes de lo que parecen en el Ártico, pero completamente inusual al otro lado del mundo. La reacción en redes sociales subraya la fascinación humana por lo desconocido, aunque la Organización Meteorológica Mundial cataloga estos eventos simplemente como fotometeoros.

  • Soy LCyM. Carolina Solís, periodista desde el 2011. Trabajé en el periódico DEBATE (www.debate.com.mx) y actualmente laboro como directora de noticias para el grupo CPS Media (cps.media), el cual cuenta con los diversos medios de noticias y entretenimiento: Tv Mar, Radiante y Tribuna de México.

