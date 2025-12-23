Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Internacional

Cuatro muertos habría dejado accidente de avión de la Semar en Texas

Sin embargo, la Semar aclaró que no fueron cuatro los fallecidos, sino únicamente dos, en la aeronave viajaban ocho personas
22 diciembre, 2025
Imagen archivo, Semar

Cuatro muertos habría dejado el accidente de un avión de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que cayó en la Bahía de Galveston, Texas, en Estados Unidos, durante un traslado médico, confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston, esto de acuerdo con información difundida por KTRH News en la estación 740 AM de Houston,

No obstante, la Semar señaló que solo seránn dos personas las fallecidas, pese a lo dicho por la oficina del Sheriff.

La Semar informó que la aeronave sufrió un incidente mientras realizaba una misión de apoyo médico, lo que activó de inmediato los protocolos de atención y coordinación binacional con autoridades estadounidenses.

La Semar informó que ocho personas viajaban a bordo del avión, el cual se desplomó al pie del Puente Causeway, en una zona donde durante la tarde se registró densa niebla.

El avión cumplía una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, organización dedicada a facilitar atención especializada a niñas y niños con quemaduras en hospitales de Texas.

La Secretaría de Marina Armada de México precisó que el incidente ocurrió durante la maniobra de aproximación del avión en inmediaciones de Galveston, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y rescate.

Estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades de Estados Unidos, mientras se desarrollaban labores de localización, auxilio y evaluación de la zona del impacto.

La Semar dio a conocer que en la aeronave viajaban ocho personas, de las cuales, cuatro eran civiles y otras cuatro de la dependencia.

