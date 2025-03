Cuauhtémoc Blanco se presenta en Fiscalía de Morelos tras críticas por mantener fuero

El diputado de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, compareció este jueves 27 de marzo ante la Fiscalía General del Estado de Morelos para rendir su declaración en relación con la denuncia presentada por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, quien lo acusa de violación en grado de tentativa.

El exfutbolista arribó a las instalaciones de la Fiscalía en el municipio de Temixco alrededor de las 09:10 horas, a bordo de una camioneta negra y acompañado por su equipo legal, según constantaron medios de comunicación como Milenio.

Asimismo, mencionaron que Blanco tiene en su equipo legal a la misma abogada que representó a su hermano en un caso previo, también de violencia familiar.

Mientras tanto, Radio Fórmula mencionó que el legislador no quiso dar declaraciones, por lo que se espera que una vez que salga del recinto, brinde unas palabras a los medios.

La comparecencia de Cuauhtémoc Blanco se produce poco después de que la Cámara de Diputados, liderada por la alianza de Morena, PT, PVEM y hasta el PRI, desechara la solicitud de desafuero en su contra.

En la sesión del martes 25 de marzo, la votación quedó en 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, lo que permitió que el exfutbolista mantuviera su inmunidad legislativa. La petición de desafuero, promovida por la Fiscalía estatal, fue rechazada por la Sección Instructora de la Cámara debido a presuntas inconsistencias y deficiencias en la integración del expediente.

Esta decisión de mantener el fuero de Blanco generó un intenso debate entre las distintas facciones políticas, con acusaciones de protección indebida y falta de imparcialidad en el proceso.

Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el tema en la “mañanera del pueblo” de hoy y resaltó la importancia de que el diputado se presente ante las autoridades, para evitar especulaciones.

“Sería muy bueno que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar a la Fiscalía y que diera su declaración (…) Nosotros no vamos a proteger a nadie, pero se tiene que demostrar que hay un delito, tiene que seguir la investigación, no se cierra y esta idea de que la Presidenta está protegiendo yo no protejo a nadie”.