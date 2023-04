Cuauhtémoc Blanco se considera mejor que Hugo Sánchez y Chicharito Hernández

Cuauhtémoc Blanco dio contundentes declaraciones y aseguró que él fue mejor futbolista que Hugo Sánchez y Javier “Chicharito” Hernández.

El ahora gobernador de Morelos mencionó que pese a no contar con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, lo hecho en Selección Mexicana y el cariño de la gente lo ponen arriba de “Hugol” y el “Chicharito”.

“Yo me siento mejor que ellos, así lo digo, mucho mejor. Aunque ellos hayan jugado en varios equipos (en Europa), eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Hugo ni con Chicharito. Yo califiqué a la selección a dos mundiales, estábamos a punto de no ir”.