Cuauhtémoc Blanco juega pádel en plena sesión legislativa (Video)

Durante una sesión semipresencial de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, realizada este 20 de octubre, el legislador Cuauhtémoc Blanco fue sorprendido participando de manera virtual mientras se encontraba jugando pádel. El hecho ocurrió durante la discusión de la Ley de Aguas Nacionales, lo que desató críticas y burlas entre los demás diputados.

En el video que circula en redes sociales, se observa al morenista ingresando a la reunión remota con evidente distracción, mientras de fondo se escuchan raquetazos. En medio de la confusión, Cuauhtémoc Blanco pidió: “Pónganme asistencia por favor”, aunque lo que le solicitaban era expresar el sentido de su voto.

Los demás legisladores reaccionaron con risas y comentarios irónicos, señalando que el exgobernador estaba jugando pádel en lugar de atender la sesión. Algunos diputados incluso mencionaron que se escuchaban claramente los golpes de la pelota, y uno de ellos comentó que “el diputado ni sabía qué estaba votando”; mientras otra legisladora señaló: “anda acosando mujeres”.

El incidente generó controversia en redes sociales, donde ciudadanos y analistas cuestionaron la falta de compromiso del exfutbolista y actual diputado de Morena. Diversos usuarios lamentaron que un representante público participe distraído en asuntos de interés nacional, especialmente durante la votación de una ley tan relevante como la Ley de Aguas Nacionales.

A pesar del incidente, la Cámara de Diputados aprobó la nueva legislación con 32 votos a favor, 11 en contra y sin abstenciones. La iniciativa, respaldada por el bloque de Morena y el Partido del Trabajo —del cual forma parte Cuauhtémoc Blanco—, busca reforzar la rectoría del Estado sobre los recursos hídricos y prohibir su comercialización entre particulares.

La ley también contempla la creación del Registro Nacional del Agua, la reversión de concesiones incumplidas y un catálogo de delitos relacionados con la explotación y acaparamiento del recurso.