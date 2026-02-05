Uso de cubrebocas será obligatorio en escuelas de Guadalajara ante brote de sarampión

La Secretaría de Salud en Jalisco anunció que, a partir de esta semana, el uso de cubrebocas será obligatorio en todas las escuelas de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta determinación surge tras un análisis epidemiológico que confirma un repunte considerable de casos de sarampión en la entidad. La medida busca proteger tanto al alumnado como al personal docente de la capital de Jalisco, donde la transmisión ha mostrado una tendencia acelerada.

El protocolo sanitario se aplicará estrictamente en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos. Según la dependencia, la instrucción responde al incremento de contagios registrados en los planteles educativos, por lo que se ha turnado la orden al secretario de Educación para su inmediata implementación durante los próximos 30 días.

En los primeros tres párrafos se establece que Jalisco ocupa actualmente el primer lugar nacional en incidencia de la enfermedad, con más de mil casos acumulados. La decisión de retomar el cubrebocas en la ciudad de Guadalajara y municipios aledaños es una acción preventiva crítica para frenar la cadena de contagios de sarampión que afecta principalmente a la población escolar.

Lee más: Rescatan a hombre atrapado en contenedor de reciclaje de residuos solidos en Guadalajara

Para reforzar la seguridad sanitaria, la Secretaría de Salud en Jalisco planea aplicar hasta 350 mil vacunas semanalmente durante el mes de febrero. El secretario de Educación informó que existen actualmente 22 planteles con clases virtuales parciales, destacando que en San Pedro Tlaquepaque tres escuelas han tenido que cerrar sus puertas totalmente para migrar al esquema a distancia debido a los brotes detectados.

Aunque el foco principal está en la zona metropolitana, otros municipios como Tala y Tomatlán también registran casos activos. No obstante, la obligatoriedad del cubrebocas se concentra en el corazón de la entidad, incluyendo Tonalá, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos, donde la densidad poblacional facilita la propagación del virus.

Las autoridades instaron a los padres de familia en Guadalajara a respetar las normas comunitarias y acudir a los centros de salud. La dependencia señaló que el análisis de la situación epidemiológica actual del sarampión en el estado obliga a tomar medidas contundentes en los municipios con mayor transmisión de la enfermedad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/