¿Para qué sirve tu cuenta de ahorro para el retiro del IMSS?

La cuenta de ahorro para el retiro del IMSS es uno de los instrumentos financieros más importantes para cualquier trabajador afiliado al Instituto. Esta cuenta concentra aportaciones obligatorias y voluntarias que, con el tiempo, determinarán cuánto recibirás al pensionarte.

Los recursos que se depositan en tu AFORE provienen del trabajador, del patrón y del Gobierno Federal, y se destinan principalmente a la subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV). Estos fondos se invierten para generar rendimientos y aumentar tu saldo mientras continúas cotizando.

Comprender cómo funciona tu cuenta individual no solo te ayuda a planear tu retiro, sino también a aprovechar las herramientas disponibles para incrementar el monto final. Revisarla con frecuencia es esencial para evitar sorpresas al momento de pensionarte y tomar decisiones informadas.

¿Qué papel juega tu AFORE en tu pensión?

Tu AFORE administra tu Cuenta Individual del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), donde se depositan todas tus aportaciones. Esta cuenta es personal, está regulada por la CONSAR y se mantiene a tu nombre incluso si cambias de empleo.

El objetivo principal de esta cuenta es financiar tu pensión, ya sea bajo el régimen de Ley 73 o Ley 97 del IMSS. Mientras más años cotices y mayor sea tu ahorro acumulado, mayor será tu ingreso mensual al momento de retirarte.

¿Cómo crece tu ahorro y por qué puedes incrementarlo?

Las AFORE invierten tus recursos en fondos diversificados para generar rendimientos que hacen crecer tu ahorro con el tiempo. Estas inversiones están supervisadas para asegurar un manejo profesional y transparente.

Además, puedes realizar aportaciones voluntarias, una de las herramientas más efectivas para aumentar tu pensión futura. Estas aportaciones pueden hacerse en tiendas de conveniencia, bancos, aplicaciones móviles o directamente con tu AFORE.

Recuperar saldos anteriores y proteger tu patrimonio

Si cotizaste entre 1992 y 1997, es posible que tengas recursos en el antiguo SAR-IMSS 92-97, que pueden recuperarse mediante un trámite con tu AFORE. Este proceso te permite sumar ese dinero a tu ahorro actual o retirarlo bajo las reglas establecidas.

Tu cuenta de AFORE también es heredable, lo que significa que tus beneficiarios legales pueden reclamar los recursos en caso de fallecimiento. Tener actualizada tu información y designación de beneficiarios evita complicaciones para tu familia.