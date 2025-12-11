Bloquean cuentas de empresas “fachada” y círculo cercano de “El Limones”, operador financiero de Los Cabrera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecutó bloqueos de cuentas bancarias y suspendió actividades de varias empresas vinculadas al círculo cercano de “Limones”, alias de Édgar “N”, presunto operador financiero y jefe de plaza de la organización criminal Los Cabrera en la región Laguna de Durango y Coahuila.

Dichas acciones forman parte de la detención de “Limones”, la cual fue llevada a cabo el pasado miércoles en Durango.

De acuerdo con las autoridades, además de las cuentas personales, la UIF congeló recursos de compañías con giros de inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería que, presuntamente, funcionaban como empresas fachada y presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita vinculados a “Limones” y su red.

Estas firmas habrían sido utilizadas para simular pagos de nómina, realizar compraventa de vehículos de lujo, efectuar transferencias fraccionadas y manejar pagos en efectivo sin una actividad económica real identificada.

El Gabinete de Seguridad destacó que las medidas buscan proteger a víctimas de extorsión y fraude, así como impedir que el sistema bancario nacional sea utilizado para operaciones con recursos ilícitos.

Fuentes oficiales detallaron que “Limones” no solo tenía vínculos con actividades financieras sospechosas, sino que también está relacionado con amenazas y cobros de cuotas a comerciantes y ganaderos de la zona, según investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otras dependencias. La presencia de patrones financieros irregulares en las empresas vinculadas reforzó la sospecha de que se trataba de vehículos para el manejo de recursos de origen ilícito.