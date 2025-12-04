¿Cuánto te toca de aguinaldo? Esto dice la Ley Federal del Trabajo sobre el pago mínimo 2025

Con la llegada de diciembre, el pago del aguinaldo vuelve a ponerse en el centro de la conversación laboral. Para millones de trabajadores en México, este derecho representa uno de los ingresos más esperados del año. La Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 87, establece que todo trabajador debe recibir al menos 15 días de salario como aguinaldo, siempre que haya laborado el año completo.

El beneficio aplica a empleados permanentes, eventuales, de confianza, sindicalizados, vendedores comisionistas y cualquier persona que mantenga una relación laboral subordinada. Incluso quienes no han trabajado los 12 meses deben recibir un pago proporcional al tiempo laborado.

¿Cuánto equivale el aguinaldo mínimo en 2025?

El monto varía según el salario diario del trabajador. Tomando como referencia el salario mínimo general de 2025 (278.80 pesos diarios), el aguinaldo mínimo para quien trabajó todo el año es de 4,182 pesos. En la Zona Libre de la Frontera Norte, donde el salario mínimo es mayor, el aguinaldo se eleva a 6,298 pesos.

Aunque la ley fija un mínimo de 15 días, muchas empresas otorgan 20, 30 o incluso más días de pago, dependiendo de contratos colectivos o prestaciones internas.

¿Cuándo deben pagarlo?

La ley establece que el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre. El pago debe hacerse en dinero —no se puede sustituir con vales, productos o servicios— y puede depositarse por transferencia o entregarse en efectivo.

¿Cómo calcular tu aguinaldo?

Para saber cuánto te corresponde:

Identifica tu salario diario. Multiplica tu salario diario por 15 días.

Ese es el monto mínimo si trabajaste todo el año. Si no laboraste los 12 meses, multiplica tu salario diario por 15, divídelo entre 365 y multiplícalo por los días trabajados.

¿Qué hacer si no te lo pagan?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrece asesoría y representación gratuita en caso de incumplimiento. Los trabajadores pueden presentar una queja si el patrón no paga, paga tarde o entrega una cantidad menor a la establecida por ley.